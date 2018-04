Dotykový souboj na ostří nože. Apple iPhone 3G versus HTC Touch Diamond

Apple iPhone se okamžitě po svém příchodu na trh stal fenoménem. Tedy vlastně se jím stal ještě před tím, než stihl být na trh uveden. Nová generace s přídomkem 3G přináší řadu vylepšení a navazuje na veleúspěšný první model. A navazuje na něj ještě většími prodejními úspěchy. Ale ani iPhone 3G není dokonalý a konkurence mu jde po krku.

Ano, ať se to milovníkům značky Apple a iPhonu speciálně příliš nelíbí, iPhone 3G má opravdu konkurenci. Pravda, některé přístroje se spíše snaží vypadat jako konkurence pro iPhone, ale ve skutečnosti se s ním příliš měřit nemohou. Tento stav se právě ještě více prohloubil s příchodem nové 3G verze, která s novým firmwarem přinesla oficiální možnost nahrávání aplikací třetích stran. A tak musíme tu pravou konkurenci pro iPhone hledat v řadách chytrých mobilů. Ty symbianové zatím na iPhone nezaútočily, ale Nokia svou odpověď již delší dobu chystá. Prozatím však najdeme hlavní konkurenty iPhonu v řadách přístrojů s Windows Mobile.





Je nutné říci, že samozřejmě ne každý Windows Mobile komunikátor je automaticky konkurentem iPhonu. Musí jít o přístroje, které jsou upraveny tak, aby se daly ovládat pokud možno bez použití dotykového pera a jejich výbava by měla být orientována na multimédia. Takové požadavky splňuje třeba prozatím poslední přírůstek rodiny modelů Touch od HTC. Touch Diamond je jedním z mála opravdových konkurentů iPhonu, po jeho bok se ještě řadí nedávno představený Samsung i900 Omnia, který jsme vám představili v krátkém preview. Na souboj Samsungu a iPhonu také přijde řada, dnes se ale budeme soustředit na HTC.

Vzhled a konstrukce – každý z jiné planety

U přístrojů, které kladou důraz na ovládání přes dotykový displej, se zdá, že nemají designéři mnoho co vymýšlet – veliký displej a maximálně několik tlačítek prostě příliš prostoru k seberealizaci nedávají. Ale pouze zdánlivě. Jak totiž dokazují právě Apple iPhone 3G a HTC Touch Diamond, i taková placka, jakou je komunikátor s velkým displejem, může vypadat elegantně a luxusně. Na druhou stranu tyto přístroje ukazují i to, že fantazie designéra je hodně důležitá. Diamond a iPhone jsou tak trochu každý z jiné planety – ostré hrany a přísně rovné linie Diamondu kontrastují s oblými hranami iPhonu.

Apple iPhone 3G HTC Touch Diamond rozměry 115,5 x 62,1 x 12,3 mm 102 x 51 x 11,5 mm hmotnost 133 g 110 g

Těžko hodnotit, který z přístrojů je hezčí, to ponecháme na vás. Jisté je, že oba telefony patří ke kouskům, za které se nemusí stydět ani výrobce, ani jejich majitelé. Ba naopak, mohou se jimi chlubit. Poměrně zásadní rozdíl je ale v samotných rozměrech přístrojů – společné jim je pouze to, že jsou oba velmi tenké. Diamond je ale jinak o poznání menší a také o něco lehčí. Díky svým rozměrům padne Diamond daleko lépe do ruky. Jak si ale řekneme později, menší rozměry si vybírají svou daň.

Co se dílenského zpracování týče, nemají si HTC a Apple co vyčítat. iPhone sice působí pevnějším dojmem než Diamond, ale to je způsobeno tím, že nemá odnímatelný kryt baterie. Oba telefony jsou také velikým magnetem pro otisky prstů a různé jiné nečistoty. Pravda, HTC jen ze přední strany, zadní kryt je totiž matný. To iPhone je upatlaný celý kolem dokola.

Displej – malý a ostrý, nebo velký a kontrastní?

Právě displej je tou pověstnou daní za nízké rozměry HTC Touch Diamond. Úhlopříčka 2,8 palce se s 3,5 palci iPhonu opravdu měřit nemůže. Displej iPhonu také získává v případě čitelnosti na přímém slunci, která je o něco lepší. Hlavně ale iPhone vede v barevném podání a je to logické – zatímco displej HTC zobrazí 65 000 barev, iPhone jich zvládne 16 milionů. Rozdíl je v praxi vidět, ale třeba v uživatelském prostředí ho HTC úspěšně maskuje tím, že zvolilo tmavé tóny.

Apple iPhone 3G HTC Touch Diamond úhlopříčka 3,5 palce 2,8 palce rozlišení 320 x 480 480 x 640 barvy 16 000 000 65 000

Na druhou stranu má displej Diamondu VGA rozlišení, což vlastně znamená, že má dvakrát více zobrazovacích bodů než iPhone. Displej HTC je tak výrazně jemnější, ale iPhone se rozhodně nemá za co stydět a ukazuje, že na úhlopříčce 3,5 palce je stále 320 x 480 bodů dostatečné množství.

Ovládání a uživatelské prostředí – co nejjednodušeji a nejrychleji

Co nejsnadnější ovládání, to je v poslední době asi největší zaříkávadlo pro výrobce mobilních telefonů. Revoluci způsobil právě Apple s jeho iPhonem, který přinesl geniálně jednoduché a velmi svižné uživatelské prostředí. Navíc s originálním dotykovým systémem multi-touch. Na tom se nic nezměnilo ani u nové generace, ale pár poznámek si uživatelské prostředí jistě zaslouží. Takže především, ona slovutná jednoduchost může být v některých případech trochu na překážku, ale vše je víceméně otázkou zvyku. Smířit se ale musíte i s tím, že jsou prostě věci, které vám iPhone nedovolí udělat a přijdete na to třeba až po delší době, když projdete všechna nastavení telefonu.





Apple iPhone 3G také přinesl nový firmware verze 2.0 a ten bohužel nedosahuje kvalit první verze. Jestliže Apple doposud držel primát v rychlosti a plynulosti uživatelského prostředí, nyní si zaslouží trochu kritiky. Jsou totiž situace, kdy se iPhone opravdu dovede sám od sebe zadrhnout a několikrát se nám již stalo, že se přístroj zasekl úplně. Tedy – naštěstí reagoval na stisk vypínacího tlačítka, kterým jsme telefon museli restartovat. (vyjmenované nedostatky řeší nový firmware 2.0.1)

Apple iPhone 3G HTC Touch Diamond systém Mac OS X 10.4.10 Windows Mobile 6.1 ovládání multi-touch TouchFLO 3D instalace aplikací ano ano

To u Diamondu, ačkoli pod ním běží Windows Mobile, se nám nic takového nestalo. V přístroji máme nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, která zatím není dostupná v češtině. Tato ROM ale znamená obrovské zvýšení výkonu HTC – takto plynulé a rychlé Windows Mobile zařízení jsme snad ještě neviděli. Pravda, pravověrní uživatelé Windows Mobile komunikátorů příliš nadšeni nebudou, protože velkou část operační paměti si pro sebe uzme uživatelské prostředí TouchFLO 3D, kterým se HTC snaží konkurovat Applu. Ale i náročnější aplikace běhají na Diamondu svižně i se zapnutým TouchFLO. To navíc můžete vypnout a hodně RAM tak uvolnit.





TouchFLO 3D je vcelku příjemné prostředí, které iPhone nekopíruje, pouze se inspiruje a jde svou cestou. Základní funkce telefonu tak zvládnete obsloužit skrze TouchFLO a nebudete se muset potkat s klasickým prostředím Widows Mobile. Pokud se ale budete chtít pustit hlouběji do nastavení nebo do práce s některými programy, již budete potřebovat stylus. Tím samozřejmě Diamond disponuje a někdy je opravdu pohodlnější jej používat. Především ve všemožných aplikacích se bez něj neobejdete, tady je vidět, jak šikovná může být technologie multi-touch, která vám snadno umožní zoomovat objekty na displeji. Tou bohužel HTC nedisponuje. Občas ji ale dovede suplovat pětisměrný ovladač, který je citlivý na dotyk. Pokud budete kroužit prstem kolem potvrzovací klávesy, bude se v některých programech obraz přibližovat a oddalovat podle toho, kterým směrem kroužíte.

Baterie – nemají si co vyčítat

V oblasti výdrže baterie si nemají jak iPhone, tak Diamond co vyčítat. Oba shodně vydrželi v našem testu asi dva dny relativně intenzivní zátěže, která sestávala z několika desítek minut hovoru, používání internetového prohlížeče a občasného využití vestavěného přehrávače hudby. Výhodou HTC je fakt, že jeho baterie je výměnná, a tak ji můžete v případě snížení její životnosti snadno zaměnit za novou.





Také s sebou můžete nosit baterii náhradní, ta v Diamondu opravdu není moc veliká, a rázem zdvojnásobíte svůj akční rádius. Je nutno podotknout, že oba přístroje umí vyždímat baterii i za několik hodin – to když budete intenzivně surfovat po internetu přes wi-fi.

Telefonování a zprávy – klávesnice je to hlavní

V nové verzi firmwaru se Apple iPhone naučil vyhledávat v kontaktech postupným psaním, čímž se svými schopnostmi přiblížil běžným telefonům. Stále mu však právě v oblasti zpráv a telefonování vadí několik věcí. A není to překvapivě absence vyzváněcích profilů nebo pokročilého filtrování hovorů. Profily bez potíží zastane jednoduchý přepínač, který telefon utlumí. Vadí nám ale stále to, že iPhone neumí doručenky, nepošlete z něj MMS zprávu a samotné zprávy musíte mazat pouze po celých konverzacích, nikoli jednotlivě. Při příchozím hovoru také v některých situacích není ideální forma jeho přijetí posunovačem na displeji. Je to sice efektní, ale pokud jste zrovna hodně zaneprázdněni, tento akt vyžaduje docela dost pozornosti.

Apple iPhone 3G HTC Touch Diamond kapacita adresáře neomezeně neomezeně registr hovorů 100 neomezeně MMS ne ano doručenky ne ano vyzváněcí profily ne (přepínač) ano filtrování hovorů ne ne videohovory ne ano

To u HTC přijetí hovoru problém rozhodně není, ale na druhou stranu se vám také může stát, že se náhodou při vytahování z kapsy trefíte na ikonu na displeji a hovor přijmete dříve, než jste vlastně chtěli. Zprávy ale můžete mazat jednotlivě, doručenky nejsou problém, stejně jako MMS. V případě práce s e-maily jsou šance vyrovnané, protože oba přístroje zvládají synchronizaci s Microsoft Exchange serverem.





Velkou otázkou u přístrojů ovládaných pouze přes dotykový displej je, jakým způsobem na nich můžete zadávat text. Apple iPhone byl jeden z prvních přístrojů, který přinesl relativně dobře použitelnou klávesnici pro psaní prsty. Co si budeme povídat, pořád to není ono, ale klávesnice iPhonu je stále jednou z těch nejlépe použitelných. HTC se ale poměrně dobře inspirovalo a klávesnice u Diamondu není o mnoho horší. A když do toho započteme problém s nemožností u iPhonu vypnout predikci zadávaných slov, nakonec nám vyjde, že se na HTC píše docela dobře. HTC navíc nabízí několik možností jak text zadávat a kromě klasické qwerty klávesnice si můžete vybrat i běžnou numerickou, klávesnici se dvěma písmeny na tlačítko a nechybí samozřejmě ani způsoby rozpoznávání psaného písma. Diamond si tak můžete v případě zadávání textů daleko více přizpůsobit svému obrazu.

Organizace času – dokument či nikoli?

Funkcí pro organizaci času a různých šikovných pracovních nástrojů v iPhonu příliš nenajdeme. Základem je kalendář, poznámky, aplikace hodin se světovým časem, kalkulačka, předpověď počasí a informace o aktuálních kurzech na burze. Krom burzy nabídne HTC Touch Diamond to samé a navíc přidává opravdové pracovní nástroje – kancelářské aplikace souboru Office.





Na iPhonu sice můžete dokumenty prohlížet, ale pouze ty, které vám přišly e-mailem. A nic dalšího s nimi neuděláte – neupravíte je, nemůžete si je uložit do telefonu a tak podobně. Je to trochu hloupé omezení, obzvláště když by veliký displej iPhonu práci s dokumenty jen nahrával.

Data a GPS – rychlíci s 3G

Apple iPhone 3G vyřešil jeden z nedostatků, který byl u původního modelu kritizován – a to pomalé mobilní datové připojení. Ostatně právě to byla oblast, kde konkurence vedla a Apple tak srovnal krok. Možnosti konektivity jsou tak u obou konkurentů prakticky stejné, ale to pouze v případě, že se budeme bavit o jejím využití přímo v telefonu.





Z iPhonu totiž neuděláte (ano, víme, jde to, ale oklikou a ne zcela legálně) modem pro připojení vašeho počítače k internetu, kdežto u HTC to není problém. A to jak přes kabel, tak přes Bluetooth. I možnosti připojení přes Bluetooth jsou u iPhonu dost omezené a vlastně tuto technologii využijete jen se sluchátky.

Apple iPhone 3G HTC Touch Diamond 3G/HSDPA ano ano wi-fi ano ano Bluetooth ano ano USB Mass Storage ne ano paměť 8 nebo 16 GB 4 GB využití jako modem ne ano prohlížeč Safari Opera Mobile 9.5

Důležitá je také vnitřní paměť obou zařízení a přístup do ní. Zde je situace trochu zapeklitá. HTC nabízí „pouze“ 4 GB paměti a nepodporuje žádné paměťové karty. To iPhone sice také ne, ale můžete si jej koupit ve verzi s 8 nebo 16 GB paměti, a to je o hodně lepší. Vnitřní paměť je významnou slabinou v případě především multimediálního využití Diamondu. Jenže, je tu také druhý faktor a tím je fakt, že do vnitřní paměti HTC se dostanete snadno pomocí USB Mass Storage. To do vnitřní paměti iPhonu prakticky přístup nemáte, opět tedy jde tento nedostatek obejít nějakými hacky.





Zajímavou kapitolou je u obou přístrojů i podpora GPS. Ani k jednomu totiž nedostanete mapové podklady, a tak pokud nechcete za navigaci platit, budete si muset vystačit pouze s Google Maps. Ty jsou na iPhonu předinstalovány standardně, do HTC je budete muset doinstalovat, ale v zásadě to žádný problém není. Pokud budete chtít svůj přístroj používat k opravdové navigaci, u iPhonu zatím budete mít smůlu. TomTom sice připravuje verzi svého navigačního softwaru, ale kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se jí dočkáme. To u Windows Mobile není s navigací žádný problém.





Důležitou součástí obou telefonů je i internetový prohlížeč. Safari v iPhonu se již stihlo velmi proslavit, a tak se u HTC nemohli spokojit jen tak s něčím a museli nasadit ten nejtěžší kalibr. Tím je nejnovější verze prohlížeče Opera Mobile 9.5. Ta si ze Safari vzala inspiraci a je pravda, že se mu může docela úspěšně rovnat. Ve vykreslování stránek je ale Safari rychlejší a díky ovládání pomocí multi-touch získává iPhone v tomto případě navrch.

Zábava – jiný přístup

Apple iPhone je výrazně multimediálním strojem a konkurence musela na tento přístup zareagovat. Ale na druhou stranu si stále Windows Mobile přístroje ponechávají svá specifika. Tím největším je třeba fakt, že ne příliš často na nich najdete 3,5 mm sluchátkový vstup. Nejinak tomu je i u Diamondu, kde se sluchátka připojují pouze přes rozšířenou variantu miniUSB konektoru. K ní se sice dají zakoupit redukce na klasický vstup, ale v balení je bohužel nenajdete.





Budete si tak muset vystačit se sluchátky, která dostanete v balení. Pravda, hudba se s nimi dá poslouchat, ale neočekávejte kdovíjak špičkové zážitky. I samotný zvukový výstup na tom nebude z hlediska charakteristik nejlépe. To iPhone si vede v této oblasti podstatně lépe. Má klasický 3,5 mm jack, a tak ačkoli dodávaná sluchátka nejsou také zrovna tím nejlepším výtvorem, můžete je snadno nahradit jinými.

Aple iPhone 3G HTC Touch Diamond 3,5 mm jack ano ne rozlišení fotoaparátu 2 mpx 3 mpx autofocus ne ano blesk ne ne video ne ano

Přehrávač v HTC nazvaný TouchPlayer sice není špatný, ale svými schopnostmi na přehrávač v iPhonu prostě nestačí. Pravda, v iPhonu si můžete vytvořit jen jeden playlist, to v HTC to jde snáze. Ale synchronizace s iTunes v tomto případě odvádí dobrou práci. Pokud tento program nemáte v oblibě, iPhone asi nebude tím pravým přístrojem pro vás.

Ještě lepší než hudební přehrávač je však v iPhonu přehrávač videí. Ten totiž jako jeden z mála v celém světě mobilních telefonů nabízí možnost kdykoli se vrátit k přehrávanému filmu právě v místě, kde jste před jeho opuštěním skončili. Navíc na velkém displeji iPhonu opravdu filmy vypadají velmi dobře a iPhone se dá bez problémů použít jako videopřehrávač na cestách.





V případě herní výbavy je situace trochu jiná. Apple iPhone nemá žádnou vestavěnou zábavnou hříčku a veškeré aplikace si budete muset doinstalovat z iTunes storu. To v HTC najdete alespoň obligátní Bubble Breaker a Solitaire.

Touch Diamond:







iPhone 3G:







Překvapivě nepříliš zajímavou součástí zábavní výbavy obou telefonů je vestavěný fotoaparát. A to by přitom měl fotoaparát v HTC být o třídu lepší – nabízí vyšší rozlišení a automatické ostření. Ale výsledné obrázky nijak výrazně lepší než z iPhonu nejsou. Ba naopak, jsou ještě přesvětlenější ale na druhou stranu nabídnou více detailů. Ani fotoaparát iPhonu není žádnou výhrou, navíc si u něj nemůžete nic nastavit, v tom je na tom HTC podstatně lépe. S HTC také můžete natáčet video, kdežto s iPhonem nikoli. Zdá se nám však, že fotografie z HTC utrpěly novým firmwarem, který přinesl mnoho vylepšení, ale fotoaparát se naopak dle našeho názoru zhoršil.

Shrnutí – ten pro toho a ten pro toho

Ačkoli jsou HTC Touch Diamond a Apple iPhone 3G konkurenčními přístroji, každý je v důsledku určen pro trochu jiného uživatele. Pokud hledáte přístroj, na kterém si chcete především užívat multimédií a rádi surfujete po internetu, bude pro vás tím pravým Apple iPhone. Musíte se ale smířit s tím, že není tak univerzální a třeba práce se zprávami pro vás nebude úplně nejpohodlnější. To HTC je na tom trochu jinak. Jako multimediální přehrávač rozhodně není tak špičkovým zařízením jako iPhone, ale v důsledku je daleko univerzálnější. A otázkou tedy je, co právě vám vyhovuje.