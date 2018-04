Dotykový Samsung Star nově i s kočičkou Hello Kitty

Samsung Star je jedním z nejlevnějších mobilů s dotykovým displejem. Díky slušné výbavě a nízké ceně si jej zakoupilo již přes pět milionů zákazníků - více zde.

Prodeje nového dotykového Samsungu má podpořit i speciální edice s populární kreslenou kočičkou Hello Kitty. V prodeji však bude tato verze pouze na některých trzích, našemu trhu se s největší pravděpodobností vyhne.

V Belgii stojí Samsung Star v edici Hello Kitty u prodejce The Phone House 169 eur, tedy v přepočtu za 4250 korun. V Belgii se prodává v edici Hello Kitty i jednoduché véčko E2210, které stojí 69 eur (v přepočtu 1735 korun).