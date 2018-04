Dotykový Samsung Genoa za 2750 korun vydrží na příjmu měsíc

Už v lednu by se měl začít prodávat nejlevnější Samsung s dotykovým displejem, novinka Genoa. S cenou okolo 2750 korun to bude jeden z nejlevnějších dotykových mobilů na trhu. Předností dotykové novinky by měla být dlouhá výdrž baterie. Výrobce uvádí pohotovostní čas až 720 hodin, tedy 30 dní. Hovorový čas dosahuje 10 hodin.

Novinka Genoa (tapové označení C3510) se hodně podobá již prodávanému Samsungu Corby. Stejně jako Corby má i Genoa oblý tvar a používá uživatelské prostředí TouchWiz. Výbava je však jen základní. čtěte - Atraktivní dotykáč za 3590 korun. Recenze Samsungu Corby

Dotykový displej nového Samsungu má rozlišení QVGA a slušnou úhlopříčku 2,8 palce. Displej, který dokáže zobrazit 262 000 barev, je typu TFT. K fotografování musí postačit 1,3 megapixelový fotoaparát, který dokáže pořizovat videonahrávky v rozlišení QVGA v kvalitě 15 fps.

Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač a FM rádio s RDS. Hudbu lze kvalitně poslouchat přes klasická sluchátka díky vestavěnému audiokonektoru 3,5 milimetru. Paměť s kapacitou 30 MB rozšíří až o 8 GB paměťové karty microSDHC.

Telefon nepodporuje sítě třetí generace, pouze všechna čtyři pásma GSM. Nechybí podpora datových přenosů EDGE. Telefonní seznam pojme 1000 kontaktů, paměť na esemesky má kapacitu 300 zpráv.

Mobil s rozměry 103,9 x 55,4 x 12,9 milimetru je možné k počítači připojit přes Bluetooth 2.1 (podpora stereo sluchátek) nebo přes USB 2.0 (Mass Stroage). 92,2 gramů vážící mobil není smartphone, využít lze pouze Java aplikace.

Wi-fi a další pokročilé funkce vzhledem k ceně telefonu chybí. Telefon používá internetový prohlížeč Access NetFront 3.5.

Mobily s dotykovým displejem jsou stále populárnější a Samsung na poptávku aktuálně reaguje. Korejský výrobce nabízí různé modely s přijatelnou cenou. Jedním z nejúspěšnějších dotykových Samsungů je model Star, kterého se prodalo za šest měsíců 10 milionů. čtěte - Hit letošního léta. Recenze dotykového Samsungu Star za 4000 korun