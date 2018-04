Dotykový elegán drtí luxusní konkurenci - LG KF510 recenze

LG jede na úspěšné vlně. V pořadí největších výrobců mobilních telefonu předstihlo na čtvrtém místě Sony Ericsson a je jen otázkou času, kdy přeskočí v problémech se zmítající Motorolu na třetím místě.

Úspěch LG nepřišel ze dne na den. LG platilo za nenápadného výrobce, který nabízí průměrně designově nápadité mobily s nepříliš bohatou výbavou. S tím je konec. LG vsadilo na špičkový design a i výbava u špičkových modelů stojí za to.

Za jeden z klíčových kroků v úspěšné cestě LG lze označit zaměření na dotykové ovládání. LG u nových modelů vsází na senzorové klávesy a na mobily s dotykovým displejem, který se ovládá prsty. LG jako jeden z prvních výrobců nabídl mobil s dotykovými senzorovými klávesami – modelová řada Chocolate sklidila úspěch po celém světě.

Katalog mobilů:



Konkurence z Koreje: Samsung U900 Soul s dotykovým displejem místo navigační klávesy.

Kapitoly recenze.

Stručná charakteristika:

Elegantní tenký vysouvací mobil se senzorovou ploškou místo tradičních ovladačů.

V poslední době dotáhlo LG své dotykové ovládání téměř k dokonalosti. Pryč jsou námitky, které označovaly senzorové klávesy sice za efektní řešení, ale pro běžnou práci jen problematicky použitelné. Dnes testovaný model KF510 zcela postrádá mechanické funkční klávesy, ty nahradila dotyková ploška.

Vzhled – tenký kovový elegán

Nové LG KF510 se po stránce designu opravdu povedlo. Tenký mobil s rozměry 104,5 x 49,5 x 10,9 milimetru působí hodnotně a pochromované boky působí velmi elegantně. Na krytu 110 gramů vážícího telefonu se nešetřilo kovem.

Zpracování telefonu je na špičkové úrovni. Nic nevykazuje vůli, kryt baterie drží jako přibitý. Vysouvací mechanismus pracuje precizně, nechybí opora pro palec umístěná pod displejem, která usnadňuje vysunutí. Vysunutí i zasunutí telefonu může provázet zvukový efekt. Podobně kvalitně zpracovaný telefon jsme již dlouho neměli v ruce a za konkurenty v tomto směru můžeme novému LG přiřadit stotisícové mobily Vertu.

LG KF510 se bude prodávat nejméně ve dvou barevných provedeních: v červené a námi testované šedé. Šedá varianta působí sice nenápadně, o to víc z telefonu však dýchá elegance bez zbytečných výstřelků.

Displej – špičkové zobrazení

Displej testovaného LG nabízí standardní rozlišení QVGA. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej by mohl být vzhledem rozměrům telefonu i větší, přesto nabízí solidní úhlopříčku 2,2 palce.

Zobrazovací schopnost displeje nového LG jsou na špičkové úrovni. Podání barev i ostrost je velmi kvalitní (to se projeví zejména při fotografování). Za to vděčí displej jemnému rastru a zejména senzoru v horním rohu, který automaticky nastavuje jas. Displej je velmi dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Grafické provedení menu je povedené, pouze hlavní menu by mohlo být provedeno nápaditěji. Nové LG přináší i velmi širokou možnost personalizace. Na výběr jsou tři barevná témata a několik animovaných tapet. Ty mohou zobrazovat i aktuální čas.

Nechybí možnost zvolit velikost písma a vybrat si můžeme i z několika fontů textu. V pohotovostní stavu můžeme nechat zobrazit libovolný text. Naopak název sítě můžeme vypnout.

Baterie - standardní výdrž

Podle údajů výrobce vydrží nové elegantní LG v pohotovostním režimu až 400 hodin. Hovorový čas by měl dosahovat až čtyř hodin. V našem testu vydrželo nové LG na příjmu čtyři dny. Z toho jsme asi 15 minut telefonovali a půl hodiny poslouchali hudbu. Telefon jsme nevypínali na noc.

Ovládání - konkurence může závidět

Jak už bylo napsáno na začátku této recenze, testovaný model KF510 zcela postrádá mechanické funkční klávesy. Testované LG nepoužívá jako model KF600 dotykový displej, ale celá plocha pod displejem je senzorová.

V případě nového LG je dotykové ovládání vyřešeno asi nejlépe u podobně koncipovaných mobilů. Dotyková ploška je totiž dostatečně velká a tak nedochází k přehmatům. Citlivost dotykových kláves je rovněž vyvážená.

Dotyk na senzorové plošce doprovází animace, což prospívá orientaci. Stejně jako u displeje je i jas osvětlení senzorové plošky řízen světelným senzorem. To se projevuje i na šetření energie. Na přímém slunečním světle však není podsvícení dotykové plošky prakticky vidět. Stisk dotykových kláves doprovází zavibrování, jehož intenzitu lze nastavit.

Jelikož jsou všechny funkční klávesy dotykové, tak k zapnutí slouží posuvný ovladač na pravém boku. Pod ním se nachází tlačítko sloužící k „probuzení“ telefonu z klidového stavu. To jinak slouží k aktivaci hudebního přehrávače, nebo jím lze aktivovat delším podržením fotoaparát.

Alfanumerická klávesnice je vyvedena téměř v jedné rovině a tlačítka nemají příliš velký zdvih. Přesto je psaní na klávesnici pohodlné, jelikož jsou jednotlivé klávesy od sebe plasticky oddělené. Problémy pouze činí stisk kláves v dolních rozích, které jsou příliš zapuštěné vůči vystouplému okraji. Ovládací prvky doplňuje dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti umístěné na levém boku.

Hlavní menu může být zobrazeno v přehledném rozložení 3x4 ikony nebo v řádkovém seznamu. Další nabídky jsou již textové, zobrazené v řádcích. Ovládání usnadňují klávesové zkratky, každá položka menu je očíslovaná. Hlasové ovládání telefon nenabízí.

Jednotlivým směrům navigačních senzorových kláves jsou napevno přiřazeny funkce. Nechybí možnost zobrazit tyto funkce v klidovém stavu na displeji. Stejně tak mají napevno přiřazené funkce i kontextové klávesy. Pravá slouží pro vstup do telefonního seznamu, levá pak pro vstup do hlavního menu. Do hlavního menu můžeme vstoupit i stiskem ve středu dotykové plošky.

Telefonování – 1000 kontaktů

Telefonní seznam nového modelu KF510 od LG pojme rovnou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přiřadit vedle jména tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, faxové číslo a poznámku.

Nechybí možnost zvolit vlastní vyzvánění (i ve formátu MP3) a specifickou fotografii. Ta se může zobrazovat i při listování v telefonním seznamu. V telefonním seznamu lze vyhledávat postupným zadáváním znaků.

Při najetí na požadovaný kontakt se vespod displeje zobrazují všechny přiřazené položky, které lze vybírat jednoduchým pohybem vpravo nebo vlevo. Kontakty můžeme třídit do skupin volajících. Těch je v telefonu šest a lze je libovolně pojmenovat a vybrat u nich vlastní vyzvánění a ikonu.

LG KF510 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz), takže se s ním dovoláme i za oceánem. K dispozici jsou vyzváněcí profily, které nabízejí detailní editování. V profilech lze zvolit i sílu vibrací při stisku senzorových kláves nebo zvukový doprovod při vysunutí telefonu.

Zprávy – neomezená paměť

S novým LG můžeme psát textové zprávy jak s diakritikou, tak bez diakritiky. Telefon zobrazuje počet napsaných znaků z počtu 160, rovněž jako pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Zajímavou funkcí je možnost odesílat vícenásobné textovky jako multimediální zprávy MMS.

Telefon uloží do své paměti až 500 textových zpráv. Textovky však můžeme ukládat také přímo na paměťovou kartu, takže na nedostatek místa si stěžovat nemůžeme. Nechybí doručenky.

Nové fotografie, zvukové a video nahrávky lze pořizovat přímo z editoru multimediálních MMS zpráv. Telefon nabízí i e-mailový klient (SMTP, POP3), který umožňuje stahovat elektronickou poštu v několika intervalech a do e-mailů můžeme automaticky vkládat podpis.

Další funkce – hudba i FM rádio

Testovaný mobil nabízí i slušnou multimediální výbavu. Hudební přehrávač hraje na pozadí a jednotlivé skladby můžeme vybírat podle několika kategorií (interpret, album, žánr). Nechybí možnost vytvářet vlastní playlisty a zvolit naposledy přehrané písničky.

Samozřejmostí jsou funkce náhodný výběr a opakování. K dispozici je i ekvalizér, telefon však nezobrazuje obrázek alba přiřazeného k MP3 skladbě. Kvalita reprodukované hudby je na slušné úrovni. Testované LG se může pochlubit i vestavěným FM rádiem.

Pro uložení dostatečného počtu hudebních skladeb by vestavěná paměť s kapacitou necelých 16 MB nestačila. Telefon proto podporuje paměťové karty microSD a to až o velikosti 4 GB.

Paměťová karta se vkládá do slotu, který je nezvykle umístěn v pravém boku a přístupný je pouze při vysunutém telefonu. Paměťovou kartu nechrání žádná krytka a tak se lze obávat její ztráty. Paměťovou kartu alespoň ve slotu drží pružící pojistka.

Největším nedostatkem testovaného vysouvacího LG je absence podpory sítí třetí generace UMTS. Při datovém připojení si tak musíme vystačit pouze s přenosy EDGE třídy 10. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí USB 2.0. Podporována je funkce Mass Storage.

Dále nové LG KF510 nabízí kalendář, ten však nenabízí týdenní zobrazení. K dispozici je budík, který může využít jako upozornění libovolnou MP3 skladbu, poznámkový blok (poznámka může mít pouze 80 znaků), kalkulačka s pokročilými funkcemi a stopky. Internetový prohlížeč nabízí přímé odkazy na vyhledávání Yahoo!, stejně jako na Yahoo! mail, Messenger a Adress Book.

Nechybí ani efektně zpracovaný světový čas, převodník jednotek a hlasový záznamník. Zvukové nahrávky můžeme ukládat i na externí paměť. Telefon umožňuje prohlížení dokumentů ve formátech DOC, XLS, PPT a PDF. Telefon podporuje Javu a nabízí dvě vestavěné hry. Přes všechna zdokonalení si ale nemyslíme, že jsou senzorové klávesy pro hraní her to nejlepší.

Fotoaparát – slušná kvalita

Nové LG KF510 má pro fotografování připraven třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a bleskem. Fotoaparát dále nabízí stabilizátor a redukci červených očí. Nastavit lze vyvážení bílé a EV.

Snímky můžeme pořizovat ve třech stupních kvality. Nechybí samospoušť a pořizování vícenásobných snímků. Fotografie mohou být pořízené s některým ze tří barevných efektů.

Fotoaparát testovaného telefonu produkuje velmi kvalitní fotografie bez výrazných deformací a s věrným podáním barev. Pořízené fotografie jsou ostré bez náznaku rozmazání v rozích. Maximální rozlišení videonahrávek je 320 x 240 obrazových bodů.

Sečteno podtrženo