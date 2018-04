Dotykový drobeček s nepřekonatelnými 5Mpix – recenze Samsung F480

S mobilními telefony ovládanými výhradně ladnými dotyky prstů se roztrhl pytel už před časem. Přestože dotykové displeje nejsou žádnou novinkou, před příchodem iPhonu patřily především do manažerské třídy. To se však změnilo a ovládání výhradně rejděním prstů po displeji se pomalu dostává i do přístrojů střední třídy. Nemá cenu dlouho debatovat nad tím, kdo je klon čeho, a tvrdé boje ostatních výrobců proti iPhonu probíhají dodnes.

Do toho všeho přichází vcelku nenápadný model F480, který si však nedělá žádné ambice stát se přemožitelem iPhonu, Samsungu i900 Omnia či HTC Touch Diamond. Naopak je určen především běžným uživatelům, kteří dávají přednost kompaktním rozměrům a elegantnímu designu. Rovněž se spokojí spíše v dnešní době s již průměrnou výbavou, ale zato si potrpí na kvalitní fotoaparát. To však není jediná věc, kterou Samsung F480 překvapil.

Konkurent od Applu (iPhone) a dvojice komunikátorů s Windows Mobile (HTC Touch Diamond a LG KS20).

Stručná charakteristika: F480 disponuje vynikajícím fotoaparátem, výtečným ovládáním jednou rukou a solidními rozměry. Negativem je trochu vyšší cena a absence GPS a Wi-Fi.

Vzhled a konstrukce – hra na schovávanou

Design modelu F480 se v lecčems podobá jeho staršímu bratříčkovi Samsungu F490. Hladkou a lesklou čelní stranu narušuje pouze mřížka reproduktoru a úzký blok s trojicí chromovaných tlačítek. Kovové jsou boční hrany a celá zadní strana přístroje. Dokonce nám přišlo, že se telefon upatlává daleko méně než někteří jeho konkurenti, a to včetně lesklé čelní strany.

Za velmi šikovný nápad považujeme kožený odklápěcí kryt displeje, který ho chrání před poškrábáním. Ten je upevněn na krytu baterie a dokonce chrání zadní stranu před nechtěnými šrámy. V balení byste měli najít i kryt baterie bez koženého chrániče, protože při práci s telefonem by mohl některým uživatelům vadit.

Konstrukce přístroje je velmi pevná a nikde nic nevrže. Pozor si však dejte na zmiňovaný kryt baterie, který u námi testovaného kousku přesně nelícoval k tělu telefonu a byla vidět drobná škvíra. Za velmi úctyhodné považujeme rozměry, které činí 98 x 55 x 12 mm a hmotnost se zastavila na hranici 101 gramů. Společně například s modelem LG KS20 tak patří mezi jedny z nejmenších přístrojů svého druhu.

Klávesnice a ovládání – virtuálně a skvěle

Samsung F480 nedisponuje žádnou hardwarovou klávesnicí a budete se muset spokojit s tou namalovanou na displeji. Ta však není QWERTY a k dispozici je pouze alfanumerická varianta. Píše se na ní překvapivě velmi dobře a při stisknutí virtuálního tlačítka telefon lehce zavibruje. To ostatně platí i pro všechny nabídky telefonu a vibrace by podle nás mohly být o něco silnější. Nedoporučujeme však psaní bez slovníku T9, protože telefon nepříliš dobře reaguje například na trojité stisknutí jednoho tlačítka.

Všechno však není úplně virtuální a nějaké hardwarové klávesy na těle přístroje naleznete. Kromě obligátního tlačítka pro regulaci hlasitosti, spouště fotoaparátu a vypínání displeje na vrchní straně je to trojice kláves pod displejem. Funkci zeleného a červeného telefonu není snad potřeba upřesňovat, ale tlačítko uvězněné v jejich středu může být trochu záhadou. Prostřední klávesa totiž slouží ke vstupu do rychlého menu, které obsahuje hudební přehrávač, zprávy, webový prohlížeč, vytočení konkrétního čísla a přístup do hlavního menu.

Přístroj se velmi pohodlně ovládá jednou rukou a palec zvládne veškeré operace. Stylus byste tak hledali marně. Naopak se vám jistě zalíbí přiměřeně velké ikony a font písma. Pohyb v menu přístroje je díky tomu naprosto bez překlepů, a to včetně zdánlivě bezvýznamných položek. Daní za velký font písma je však nutnost více listovat seznamem nabídek. Za zajímavost považujeme absenci scrollovacích lišt, vše zajistí váš palec drobným tahem nahoru či dolů. Dokonce i přes všudypřítomné animace se rychlost procházení menu udržela na velmi slušné úrovni. Prostor pro zlepšení tu však vidíme.

Widget – šikovná věcička

Widgety možná někteří znají z pracovní plochy stolních počítačů a mohli se s nimi setkat při brouzdání po internetu. Oklikou se dostaly na displeje mobilních telefonů a na pohotovostní obrazovce zastupují nejpoužívanější funkce telefonu ve formě drobných ikon. Nacházejí se v boční vysouvatelné nabídce a přetáhnutím je dostanete na pohotovostní obrazovku, kde s nimi můžete libovolně pohybovat.

Pohotovostní obrazovka tak může být naprosto holá, nebo ji naopak mohou zdobit analogové nebo digitální hodiny, kalendář, aktuální události, ovládání MP3 přehrávače či FM rádia, světový čas a v neposlední řadě přepínání profilů. Jedná se tak o velmi šikovnou věcičku a takto editovatelnou nabídku včetně rozmístění jednotlivých údajů nabízejí snad jenom přístroje s Windows Mobile, kde tyto hrátky však stojí daleko větší úsilí.

Displej a výdrž baterie – překvapivý držák

Jednu z největších pochval si zaslouží rozhodně displej s úhlopříčkou 2,8 palců, který zobrazí 262 tisíc barev a nabízí rozlišení QVGA. Zobrazení je velmi jemné a barvy věrné, až oči přecházejí. Trochu si však musíme postěžovat na špatnou čitelnost na přímém slunečním světle.

Do takto miniaturního přístroje se podařilo vměstnat solidní baterii, která při našem testování vydržela v průměru okolo čtyř dnů. To vše zhruba při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a zhruba dvou hodinách přehrávání hudby. Ve své kategorii se jedná bezpochyby o jeden z nejlepších výkonů.

Telefonní seznam a zprávy – zbytečná omezení

V době neomezených možností je trochu zarážející, že Samsung stále trvá na limitu 1 000 kontaktů a horní strop mají třeba události v kalendáři či poznámky. Pro většinu uživatelů jsou tyto limity však více než dostatečné. Jako samozřejmost se bere nespočet různých údajů u každého kontaktu a přiřazení osob do vyzváněcích skupin, bohužel však bez filtrování hovorů.

O psaní textových zpráv byla řeč už v předchozí části, a tak pouze dodáváme, že editor poctivě ukazuje počet již napsaných znaků. Bohužel nezobrazuje přímo při psaní počet zpráv, do níž bude text rozdělen. Emailový klient podporuje protokoly POP3, SMTP, IMAP a SSL. V předem určených intervalech umí vyzvednou hlavičky nebo celé zprávy do velikosti 500 kB.

Organizace času a zábava – neuvěřitelných 5Mpix

Do kalendáře můžete vkládat události v kategoriích schůzka, výročí, svátek a důležité. Mezi další organizační funkce se řadí jednoduché poznámky, úkoly, kalkulačka, převodník "všeho na všechno", stopky, časovač a video editor. Z datových funkcí podporuje Samsung F480 všechny standardy vyjma wi-fi. V přístroji je integrován prohlížeč NetFront 3.4, který si poradí s Java Scriptem.

Propojení s počítačem probíhá buď přes bluetooth, nebo microUSB konektor. Vnitřní paměť o kapacitě 240 MB můžete zvednout paměťovými kartami microSDHC až o 8 GB. Bohužel oproti modelu F490 zamrzí absence 3,5 mm jacku a sluchátka potřebná pro spuštění FM rádia budete připojovat přes microUSB konektor. Samozřejmě nechybí ani MP3 přehrávač s možností třídění skladeb podle názvu alba, interpreta či žánru. Jistě se hodí jednoduché seznamy skladeb a ekvalizér.

Skutečnou chloubou modelu F480 je však 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací LED diodou. Snímky jsou barevně věrné, velmi ostré a prakticky bez šumu. Bohatá je paleta nastavení zahrnující detekci obličeje, stabilizátor, panoramatický záběr, různé efekty, samospoušť, vyvážení bílé, nastavení ISO a WDR. Videonahrávky mají rozlišení QVGA při 15 snímcích za vteřinu. Fotoaparát se tak může rovnat s těmi nejlepšími a v kategorii přístrojů s dotykovým displejem se jedná bezpochyby o šampióna.

Závěr – jít si svou cestou