Dotykový displej vpředu, vzadu i po stranách. Tak to vidí Nokia

Koncept Nokia GEM ukazuje, jak by jednou mohly vypadat mobilní telefony. Displej nalezneme na přední i zadní straně, na bocích i na vrchní i spodní hraně telefonu. Přístroj nemá jediné hardwarové ovládací tlačítko.

Taková konstrukce telefonu umožňuje plně si upravit jeho vzhled dle vlastního vkusu. Displeje na plochách přístroje mohou sloužit k různým úkolům a na každém z nich se mohou zobrazovat jiné aplikace.

Reklamu uvidí hlavně ostatní

Postranní plošky například u konceptu slouží jako menu, které se nikdy neplete do obrazu na hlavních plochách vpředu i vzadu. Jednou ze specialit by mohlo být například zobrazování reklamy na zadní straně během probíhajícího hovoru. Reklamy by si všímali lidé v okolí telefonujícího.

Zobrazení aplikací na dvou displejích teoreticky nabídne řadu praktických výhod: na jednom uživatel může mít třeba mapu v maximálním přiblížení, na druhém displeji mapu s větším záběrem. Vzhled celého telefonu se může měnit podle toho, s jakou aplikací uživatel právě pracuje. Název konceptu GEM vychází z anglického označení drahých kamenů (mají řadu stran, které jsou vždy vyleštěny k dokonalosti).

GEM je v krátké době už třetím konceptem z dílny Nokie. Předcházela mu studie HumanForm. Ohebný koncept se přizpůsobuje svému uživateli. Průhledný displej je plně ohebný a celé tělo dotykové.

Ohebný už funguje

Právě ohebný koncept telefonu předcházel oběma studiím. Na rozdíl od HumanForm i GEM je ale studie Kinetic funkčním ohebným prototypem. Firma jej ukazovala během svého veletrhu Nokia World v Londýně. Kinetic ukazuje, jak lze ohýbání telefonu využít k ovládání telefonu ve chvílích, kdy se k tomu dotykový displej příliš nehodí – třeba v zimě v rukavicích, při některých úkonech jednou rukou a podobně.

VIDEO: Koncepty mobilních telefonů Nokia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konceptu chybí jakákoli hardwarová tlačítka, což například usnadňuje výrobu voděodolného přístroje. Funkční prototyp Kinetic naznačuje možnost blízkého uvedení technologie do praxe.