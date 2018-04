Dotykový displej pozná, jestli se ho dotýká majitel nebo někdo cizí

Počítače, tablety a smartphony už možná brzy nebudou k zabezpečení potřebovat speciální senzory pro čtení otisku prstů. Otisky prstu totiž rozpozná samotný displej zařízení. Umožní to vynález techniků z Postupimi: vyvinuli prozatím první dotykový stolní počítač, který umí rozpoznávat otisky prstů uživatele. Automaticky tak identifikuje osobu, která jej právě používá, a přepne se do jejího profilu.

Braniborští inženýři Christian Holz a Patrick Baudisch už také pracují na tom, aby se stejná schopnost dala zabudovat do kapesních zařízení. Brzy tedy bude možné displej se schopností snímat otisky prstů vestavět i do smartphonů. Autoři vynálezu si od toho slibují, že uživatelům především zjednoduší zadávání všemožných hesel, ať už pro přístup do zařízení nebo hesel k různým on-line službám, která si teď uživatelé musí pamatovat.

Displeje se schopností snímat otisky prstů umožní i řadu dalších aplikací. Vývojáři si například představují bankomat, na jehož dotykovém displeji se zobrazí jen tlačítka s částkami. Uživatel přiloží prst na vybranou částku a bankomat jej automaticky identifikuje a peníze vydá bez zadávání PIN. Hry v mobilních telefonech a tabletech budou moci díky otisku prstu poznat, kdo je právě hraje. Každý uživatel tak bude moci začít tam, kde skončil a s nastavením, které si už dříve vybral.

Klíčem ke snímání otisků prstů skrze displej je odraz světla. Displej s názvem Fiberio vyvinutý v Postupimi dostal speciální třímilimetrovou vrstvu se 40 miliony vysoce odrazivých optických vláken. Ta jsou kolmá na povrch displeje. Pro snímání otisků se používá infračervené světlo, které vlákny prochází. Část světla se na konci vláken odrazí, ovšem pokud je tu přítomen prst, míra odrazu je menší. Kamera pod celým displejem pak zachytává právě toto odražené světlo a je schopna vyrobit obraz otisku prstu.

Právě kvůli použití kamery se nedá zatím celý systém použít v mobilních zařízeních. Kamera musí mít od vláken určitou vzdálenost, která je pro přenosné použití příliš velká. Vývojáři tak hledají nová řešení, která umožní stejný princip použít i v mobilních přístrojích.