Dotykové BlackBerry Torch 2 se ukazuje na prvních fotografiích

O tom, že kanadská společnost RIM připravuje na letošní rok několik nových modelů komunikátorů BlackBerry, jsme vás informovali už v lednu. Nyní se připravované novinky postupně odhalují.

Před týdnem se objevily první fotografie nového modelu Touch, nyní přišel na řadu nástupce modelu Torch. Novinka, která by měla nést označení Torch 2, se od původního modelu téměř neliší.

Stejně jako u předchůdce doplňuje dotykový displej ze spodní části výsuvná klávesnice v rozložení QWERTY. Jestliže exteriér připravovaného BlackBerry toho nového příliš nepřináší, pod krytem se událo několik vítaných změn.

Procesor s taktem 600 MHz nahradí procesor taktovaný na frekvenci 1,2 GHz. Vylepšením prošel i dotykový displej, který nabídne místo rozlišení 480 x 360 obrazových bodů obstojnější rozlišení VGA.

Nový Torch 2 by měl podle dostupných informací nabídnout pětimegapixelový fotoaparát, satelitní navigaci, NFC a vestavěnou paměť 8 GB, kterou bude možné dále rozšířit pomocí paměťových karet.

BlackBerry Torch 2 by měl výrobce představit v květnu a následně v červnu by ho měl do své nabídky zařadit americký operátor AT&T. Do Evropy by se mělo nové BlackBerry podívat koncem léta.

RIM také pracuje na dvou modelech vycházejících z úspěšných modelových řad Bold a Curve. Ty mají pro BlackBerry klasické provedení s QWERTY klávesnicí a na šířku uloženým displejem. Ten je však oproti předchůdcům dotykový a tak připravované novinky dostanou přídomek Touch. Nové modely tedy budou konkurovat podobně koncipované Nokii E6-00 nebo Samsungu Galaxy Pro.