Dotyková ostružina je zpestřením. Recenze BlackBerry Torch 9860

Kanadský výrobce smartphonů BlackBerry ještě před nedávnem slavil úspěch se svými klasickými modely s hardwarovými klávesnicemi. Nyní už není pozice RIM na trhu tak jistá. Na nástup dotykových smartphonů zareagovala se zpožděním.

Testovaný model Torch 9860 představuje zcela nové pojetí. Je vybaven pouze dotykovým displejem a novým operačním systémem BlackBerry 7 OS.

Kapitoly recenze Vzhled

Displej

Ovládání

Výkon

Zprávy

Multimedia

Fotoaparát

Hodnocení

Vzhled - Zaoblený elegán s kovovými zády

Plusy a mínusy Proč koupit? jednoduché ovládání

slušná výdrž

precizní zpracování

propracovaný e-mailový klient Proč nekoupit? horší klávesnice

slabá nabídka aplikací a her

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 12 500 Kč s DPH

Přístroj působí elegantně. Černá přední část je ozvláštněna pěti ovladači pod displejem, nad displejem se potom nachází zakrytý reproduktor. Telefon je orámován pochromovaným kovovým rámečkem, kovový je i kryt baterie.

Novinka vypadá opticky menší, než ve skutečnosti je. Telefon totiž má horní i dolní hranu výrazně zakulacenou, což ho na první pohled zmenšuje. Ovšem ani po přeměření není příliš velký, rozměry jsou 122 × 62 × 11,5 milimetru. Kapsu neutrhne, hmotnost je přijatelných 135 gramů.

K zpracování nemáme žádné výhrady, použité materiály jsou kvalitní. Slícovaní částí je bezproblémové, telefon působí jako pevný monolit. Nepovrzává ani kryt baterie, který je zajištěn západkou.

Displej – bezproblémové zobrazení

Nové BlackBerry nemůže soutěžit s obřími displeji nejnovějších smartphonů, především s operačním systémem Android. Displej nové "ostružiny" má úhlopříčku pouze 3,7 palce, jeho soupeřem na trhu jsou zejména iPhony 4/4S. I když je displej o něco větší než v případě iPhonu (úhlopříčka 3,5 palce), hůře se na něm píše. Klávesnice v rozložení QWERTY má celkem malé klávesy, a tak není o přehmaty nouze. Telefon nabízí prediktivní slovník s možností ukládání vlastních slov.

Rozlišení displeje nevybočuje z řady lépe vybavených smartphonů. Na trhu jsou smartphony s vyšším rozlišením, přesto 800 × 480 obrazových bodů není málo. Displej je běžného typu TFT. Na přímém slunečním světle se ale může pochlubit docela slušnou čitelností, uvnitř budov majitele odmění prvotřídním zobrazením barev s jemným rastrem.

Ovládání – jiné než u konkurence

Jestliže většina současných smartphonů vychází z ovládání, se kterým přišel jako první iPhone, dotykové BlackBerry jde vlastní cestou. Základem je úvodní obrazovka, která v horní části zobrazuje všechny důležité údaje, jako je síla signálu GSM/3G sítí a wi-fi, stav baterie, jméno operátora a wi-fi sítě spolu s datem a časem. Po stisku horní lišty se objeví nabídka s možností aktivace a nastavení jednotlivých připojení.

BlackBerry Torch 9860 uživatelské prostředí BlackBerry Torch 9860 uživatelské prostředí BlackBerry Torch 9860 uživatelské prostředí BlackBerry Torch 9860 uživatelské prostředí

V liště pod těmito informacemi se nachází ikona pro změnu vyzváněcích profilů a tlačítko pro vyhledávání v telefonu. Použít lze i hlasové povely. Mezi tlačítkem pro změnu vyzváněcích profilů a tlačítkem pro vyhledávání se zobrazují všechny notifikace o došlých zprávách a e-mailech, zmeškaných hovorech nebo například o aktualizacích ze sociálních sítí, případně dostupných aktualizacích stažených aplikací. Kliknutím na lištu se dostaneme k podrobnému popisu notifikací.

Do hlavního menu se vstupuje jinak než u konkurenčních přístrojů: na úvodní obrazovce se vysune ze spodní části displeje. Na displeji si můžeme nechat zobrazit celé menu (to se ale na displej nevejde, a tak poslouží posun prsten nahoru a dolu), nebo pouze několik řádků. Ikony funkcí můžeme v nabídce libovolně přeskupovat nebo je řadit do složek.

Přejetím prstem do stran se dostaneme ke speciálním nabídkám. Nabídka Oblíbené slouží k nastavení ikon funkcí podle vlastních preferencí. Nabídka Média zahrnuje multimediální funkce telefonu, v nabídce Stažené se zobrazují stažené aplikace a v nabídce Časté se automaticky řadí nejpoužívanější položky.

Pod displejem se nachází pět ovladačů. Ústřední tlačítko slouží k potvrzovaní funkcí. Ovladač ale také slouží jako trackball, přejížděním prstu po něm se lze pohybovat v nabídce. Tato funkce je ale trochu zbytečná u dotykového mobilu, u kterého je zobrazená nabídka dostupná pro jednoduché potvrzení prstem.

Vedle dvou klasických tlačítek pro přijetí a ukončení hovoru se pod displejem ještě nachází tlačítko pro vyvolání kontextové nabídky a tlačítko pro návrat. Na pravém boku se potom nachází regulátor hlasitosti a takzvané chytré tlačítko, kterému můžete přiřadit zrychlené vyvolání libovolné funkce včetně nainstalovaných aplikací. K uspání a odemčení telefonu slouží tlačítko tvořené celou horní hranou telefonu.

Procesor a RAM – slušný výkon

BlackBerry Torch 9860 používá procesor Qualcomm 8655 taktovaný na frekvenci 1,2 GHz. Paměť RAM má kapacitu 768 MB. Papírově tedy slušný výkon, který se projevuje i při běžném používání. Práce s telefonem je svižná a bez jakýchkoliv problémů. Vestavěná uživatelská paměť nemá ohromující kapacitu, 4 GB vestavěné paměti lze ale zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC až o 32 GB. Paměťové karty se vkládají pod kryt baterie, samotnou baterii ale vyjímat není nutné.

Zprávy, e-mail, telefonování – vše bez problémů

Smartphony BlackBerry si vydobyly reputaci jako všestranní pracovní pomocníci. Testovaný Torch 9860 není výjimkou. Propracovaný e-mailový klient je u "ostružinových" smartphonů samozřejmostí. Vedle služeb BlackBerry Internet Service pro jednotlivce nebo BlackBerry Enterprise Server pro podnikové řešení nabízí nová telefon i možnost nastavení libovolného e-mailového účtu jako je Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail nebo jiný.

Přehledný je i klient pro textové zprávy. Smartphony BlackBerry navíc nabízejí službu BlackBerry Messenger pro bezplatné zasílaní zpráv mezi uživateli ostružinových telefonů. Přehledný je i adresář telefonních kontaktů, stejně jako výpisy hovorů. K dispozici je i podpora IM klientů, například Google Talk nebo Windows Live Messenger. S novým BlackBerry lze komunikovat i přes sociální sítě, v telefonu jsou předinstalovány klienty pro Facebook a Twitter.

Jestliže klient pro Twitter je celkem kvalitní, tak klient pro Facebook mohl být lepší. Připojení na Facebook se navíc ukázalo jako velký žrout energie. Bez připojení na Facebook telefon vydrží při běžné práci dva dny v provozu. Při připojení na Facebook telefon nevydrží skoro ani jeden den. Jenom dodáváme, že Torch 9860 má baterii s kapacitou 1 230 mAh a podle výrobce by měl vydržet na příjmu až utopických necelých 14 dní.

Další funkce – povedená multimédia

BlackBerry Torch 9860 se může pochlubit povedeným internetovým prohlížečem. Datové připojení obstarává vedle HSDPA 14,4 Mbps a HSUPA 5,76 Mbps také wi-fi 802.11 b/g/n. Přes datové připojení můžeme stahovat do telefonu aplikace z App Worldu. Slabinou smartphonů BlackBerry je oproti konkurenci menší nabídka aplikací a her.

Samozřejmostí je podpora Bluetooth. Přehledný kalendář doplňuje poznámkový blok, úkolovník nebo kalkulačka. Součástí výbavy je editor kancelářských dokumentů Documents To Go. Vestavěné mapy BlackBerry Maps nezobrazují (na rozdíl například od map od Googlu) satelitní snímky. Plnohodnotný navigační software pro GPS přijímač je nutné hledat v App Worldu. Ve výbavě najdeme i kompas.

Telefon poslouží také jako slušný multimediální přehrávač. Vestavěný hudební přehrávač nabízí přehledné ovládání, kvalita je po připojení kvalitních klasických sluchátek na slušné úrovni. Nešikovně je vyřešeno umístění audio konektoru 3,5 mm na boku telefonu, vadí při nošení v kapse.

Výhodou smartphonu je přehrávaní nejen běžných audio formátu MP3, AAC, WMA nebo M4A, ale také bezztrátového formátu FLAC. Telefon přehraje hudbu i ve formátu OGG a zvládá přehrávání AVI videí.

Fotoaparát – HD video

Přístroj je vybaven pětimegapixelovým fotoaparátem, který nabízí automatické ostření a blesk. K dispozici je i stabilizace, makro režim nebo geo tagging.

Kvalita pořízených snímků je na slušné úrovní, fotografie nejsou deformované a mají věrné podání barev. Telefon pořídí videa v HD rozlišení 720p v kvalitě 30 snímků za sekundu. Pořízená videa jsou však roztřesená i se zapnutou stabilizací. Videoukázku pořízenou telefonem si stáhněte zde (H.264; 26,2 MB).

Sečteno podtrženo

Nové BlackBerry Torch 9860 je zajímavé zpestření nabídky slušně vybavených dotykových smartphonů. Na našem trhu však nová bude mít těžké. Povědomí o značce není velké a byznys klienti spíše sáhnou po BlackBerry s vestavěnou QWERTY klávesnicí. Torch 9860 se zaměřuje na širší okruh uživatelů s důrazem na multimédia.

Ocenit musíme jednoduché a originální ovládání. Telefon by měl vyhovět i méně zkušeným uživatelů. Předností je propracovaný e-mailový klient, ne každý uživatel ho ale ocení. Oproti konkurenci se může pochlubit slušnou výdrží a zpracováním. Minusem je horší klávesnice a menší nabídka aplikací a her.

Překážkou ve větším rozšíření je i vyšší cena. Telefon se na českém trhu prodává za cenu okolo 12 500 korun včetně daně. Konkurence za podobné peníze nabízí výkonnější a lépe vybavené přístroje.