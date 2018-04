Vodafone má opět dotované telefony za korunu. Ale oficiálně nedotuje

Operátoři loni přestali s datacemi mobilů a zavedli prodej na splátky, jako poslední se k tomuto kroku odhodlal právě Vodafone. V praxi ovšem při prodeji na splátky nabízí na svých internetových stránkách výhodnější ceny, než za které se přístroje prodávají samostatně u něj i jinde. Nabídky průběžně mění (více zde). Jako dotované však přístroje se zvýhodněnou cenou Vodafone neoznačuje.

Například Samsung Galaxy S5 stojí oficiálně 18 500 korun, u Vodafonu pak 17 777 korun. Ale pokud si ho pořídíte na splátky bez navýšení při současném pořízení s některým tarifem na 24 měsíců, tak můžete ušetřit až tři tisíce korun. Za 14 777 korun ho dostanete k tarifům Red, Red se vším všudy a Red Premium. S levnějším tarifem Red do sítě pak ušetříte oproti běžné ceně 1 500 korun.

Podobné nabídky platí i pro další modely v internetovém obchodu operátora. Jenže při aktivaci budete muset zaplatit za telefon první platbu ve výši 50 až 60 procent, u zmíněného Samsungu Galaxy S5 to je 5 700 až 9 000 korun.

Za korunu jen tři telefony

Nová nabídka, kterou Vodafone spouští od června, je u jednoho modelu výhodnější v obou směrech. Cena HTC One (M8) je ještě výhodnější a hlavně je první splátka výrazně nižší, Vodafone se spokojí s pouhou korunou. U dalších dvou přístrojů je hlavním lákadlem prvotní platba jen jedna koruna. Vybírat lze z těchto tří přístrojů: Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy S4 mini a HTC One (M8).

U každého přístroje platí nabídka s jiným tarifem. U Galaxy Ace 3 to je tarif Red do sítě, u Galaxy S4 mini to je tarif Red a s nejdražším HTC One (M8) platí nabídka s tarifem Red se vším všudy. Podmínkou je nová smlouva na tarif.

Cena HTC One (M8) je velmi dobrá

V posledním případě je sleva nejvýraznější. Samotný telefon HTC One (M8) stojí samostatně u Vodafonu 16 777 korun, cena doporučená výrobcem je dokonce 17 500 korun. V případě nabídky Vodafonu zaplatíte za telefon korunu a měsíčně budete splácet 1 499 korun. To je o 500 korun více než za samotný tarif. Tudíž za telefon zaplatíte 24 x 500 korun (+ korunu na počátku), celkem tedy 12 tisíc korun. Oproti běžné ceně přístroje to je úspora 4 777 korun, což už je poměrně výrazná suma.

Nová korunová nabídka je výhodnější než ta současná. V ní Vodafone v internetovém obchodě nabízí stejný mobil se stejným tarifem s počáteční platbou 6 577 korun a celkově přijde na 13 777 korun. Nová akce je tak o 1 777 korun výhodnější.

Vyplatí se počítat

U levnějších modelů z korunové nabídky samozřejmě není úspora tak veliká, primárně je největší výhodou počáteční korunová platba za telefon. U Galaxy Ace 3 se měsíčně za mobil připlácí k tarifu 200 korun, celkově tak přístroj vyjde na 4 800 korun, zatímco samostatně ho Vodafone prodává za 5 777 korun. V tomto případě je dokonce výhodnější internetová cena, kdy se stejným tarifem telefon vyjde na 4 277 korun. Ale na počátku je nutné za telefon složit první platbu 2 277 korun, úvazek je pak na 18 měsíců.

Za třetí přístroj z nové nabídky, Samsung Galaxy S4 mini, se měsíčně připlácí k tarifu Red 300 korun, telefon tak vyjde na 7 200 korun. Samotný přístroj stojí u Vodafonu 8 377 korun, v internetové nabídce se stejným tarifem vyjde na 5 377 korun, tedy ještě výhodněji, ale s počáteční platbou 1 777 korun.