Dotované ceny EuroTelu

V EuroTelu omluvili moji chřipku a dostal jsem oficiální ceny také emailem - takže hurá do toho, podívejme se, na co se můžeme těšit.

Philips Diga 995,- Ericsson GA 628 2.995,- Nokia 5110 4.995,- Ericsson GH 688 5.995,- Philips Genie 6.995,- Ericsson GF 768 6.995,- Nokia 540 2.995,- Nokia 550 4.995,-

EuroTel zůstává neochvějně na svých pozicích - dotovaná změna se chystá až před vánocemi, kdy trh bude frčet nejvíce. Aby nám ale nebylo smutno, tak mění speciální sadu s telefonem Diga - zatímco dosud se jmenovala tuším Sunny, bude se teď jmenovat Energy a změna jména samozřejmě není jedinou změnou...

Nově totiž v této sadě najdete podzimnější výbavičku - kromě stolní nabíječky a telefonu Philips Diga najdete i baterii 900 mAh a dárek - fotoaparát (svého Nikona nevyhazujte, je to Bakelit).

Inu, na co bych u EuroTelu tedy upozornil? Dotace na Digu je asi bez debat - po ukončení dotace Siemensu S8 (už nejsou), je to to nejlacinější. Z těch ostatních by doporučil pozornosti síť TIP a telefony Nokia 540/550. TIP je teď vážně příjemně laciná varianta.

