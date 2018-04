Dotkněte se hvězd(y) - LG Chocolate KG800

Možná si teď říkáte, proč recenzujeme telefon, který je již delší dobu v prodeji. Vysvětlení je zcela jednoduché a vina padá na naše hlavy - na "čokoládu" jsme totiž úplně zapomněli.

Kdo ví, jestli za to mohou neustálé diety některých členů redakce, jisté však je, že ani tento telefon neunikne našemu testování. Za dobu jeho opomíjení se na náš trh dostala i bílá varianta a setkali jsme se i s ryze růžovým provedením.

LG stále není v Evropě nijak významným hráčem. Proto se snaží posílit své prodeje novou řadou telefonů zvanou Black Label, v které je dnes recenzovaný model LG Chocolate pilotním produktem.



Současná produkce LG: modely S5200, KG220, KG240 a K800 Chocolate

Vzhled - černá (bílá) krabička

Vzhled modelu LG Chocolate by se dal popsat jediným slovem - "uhlazený". Na těle telefonu nenajdete jediný prvek, který by jeho kompaktní tvar narušoval. Vše bylo podřízeno ryzí geometrii. Kvádřík o rozměrech 95 × 48 × 15 mm a váze 83 gramů se v kapse lehce ztratí.

Nové LG používá výsuvnou konstrukci, přičemž kontextové klávesy jsou dostupné i při zavřeném telefonu. Po zasunutí se automaticky uzamknou a jejich odemčení vyžaduje dvojí stisk jedné z kláves na boku přístroje. Proč si povíme o pár řádků níže, teď pojďme hodnotit kvalitu konstrukce.

Ta je téměř ukázková. Téměř proto, že k ideálu má stále daleko. I náročný uživatel si však bude kompaktnost přístroje pochvalovat do chvíle, než jej začne silně tisknout ze všech stran. Pak přijde na drobnou vůli výsuvného mechanismu a jistě se setká i s občasným zavrzáním. Celkově je ale kvalita zpracování na velmi dobré úrovni.

Po stranách se LG dočkalo několika ovládacích prvků. Na levé straně najdete klávesy pro úpravu hlasitosti klávesnice či reproduktoru v průběhu hovoru, strana protější ukrývá klávesu pro vypnutí/zapnutí přístroje a ukončení hovoru. Vedle pak najdete klávesu pro vyvolání multimediálních funkcí telefonu.

Pravá strana navíc nabídne i systémový konektor, který je společný pro veškeré příslušenství. Připojují se tu sluchátka s dálkovým ovládáním, nabíječka i datový kabel. Všechny tyto věci najdete společně se stylovým přívěskem (leštítko displeje), manuály a CD se synchronizačním softwarem v základním balení. Konektor je zakryt záslepkou připevněnou k tělu přístroje.

Zadní část telefonu je kromě zaslepeného konektoru pro externí anténu vyhrazena především baterii. Ta má kapacitu 800 mAh a je typu Li-Pol. Přístroj dokáže udržet při životě až 200 minut hovoru či stejný počet hodin v pohotovosti. Při běžném užívání jsme nabíjeli jednou až dvakrát týdně, při používání MP3 přehrávače se však výdrž rapidně snižuje.

Displej, klávesnice, ovládání - jen dotyk nestačí

Čelní strana přístroje již tradičně nabídne velký barevný displej. Používá TFT technologii a poradí si s 262 tisíci barev. Jeho rozlišení je 176 × 220 obrazových bodů. Na přímém slunečním světle tak nemá velké potíže s čitelností, za zcela jasného dne i tak své oči slušně procvičíte.

Pod displejem nalezneme senzorovou klávesnici, která se po odemčení přístroje červeně rozsvítí. Na dotykové plochy si je třeba zvyknout a zpočátku budete toto řešení zajisté proklínat. Po chvilce tréninku lze ale s klávesami velmi pohodlně pracovat.

Právě dotyková klávesnice je velmi náchylná na nechtěné "stisknutí". I proto se telefon automaticky po zasunutí zamyká a pro jeho odemčení je nutné dvakrát stisknout jednu z šipek na levém boku telefonu. Pro úplné ovládání telefonu vám však pouze dotyky stačit nebudou.

Alfanumerická část se totiž moderních senzorů zřekla. Jde o běžnou klávesnici, jež je ozvláštněna dvoubarevným provedením. Jednotlivé klávesy jsou dostatečně velké a díky jejich profilování i velmi dobře hmatově odlišitelné. Píše se na ní příjemně.

Ovládání se u LG již dlouhou dobu nemění. Základní menu je ikonové, hlubší nabídky textové. K práci slouží pětisměrná navigační klávesa za pomoci dvou kontextových kláves. V mnohém se LG inspirovalo u finské Nokie. Samozřejmostí je možnost změny schématu, tapety a jiné vymoženosti dnes zcela běžné.

Telefonování a zprávy - standardní výbava

LG Chocolate je třípásmový telefon, který pojme až tisíc vícepoložkových záznamů ve svém adresáři. Ke každému kontaktu přitom můžete přiřadit až tři telefonní čísla, jedno faxové číslo, email a obrázek. Zároveň jej můžete již při ukládání zařadit do jedné ze skupin volajících, které však neslouží k filtrování hovorů.

Přístroj vám nabídne pět profilů, z nich tři lze libovolně personalizovat. Kromě 64 hlasého polyfonního vyzvánění umí na příchozí hovor i SMS upozornit pomocí MP3 melodií. K dispozici je i zrychlená volba či podrobný registr hovorů, v němž najdete i záznamy o objemu přenesených dat pomocí GPRS technologie.

Kromě SMS si LG Chocolate poradí i s MMS a dokonce mu nedělá potíž ani email. Spolupracuje pouze s jedním serverem, nastavení klienta je jednoduché a svou funkčností také sice nepřekvapí, pro základní agendu však zcela postačuje. Porozumí si s protokoly POP3 i IMAP4.

Editor SMS zpráv nabídne plný přehled o napsaných znacích i počtu výsledných zpráv. K psaní lze využít prediktivního slovníku, který píše s diakritikou. Před odesláním ji však ze zprávy odstraní a neokrádá vás tak o znaky. Multimediální zprávy používají shodný editor rozšířený o možnost vložení zvuků, obrázků či fotografií. Do telefonu se vejde 150 textovek a 100 MMS zpráv.

Organizace a data - jeden budík nestačí

Organizačním schopnostem již tradičně dominuje kalendář, který nabízí pouze měsíční a denní pohled. Lze do něj ukládat pouze jeden typ záznamu, u kterého lze nastavit dobu jeho trvání, předstih upozornění, opakování, vypršení platnosti a připsat k němu krátkou poznámku.

Službu poznámek můžete využít i samostatně, a to jak textových, tak hlasových. Uložit jich můžete nespočet až do zaplnění interní sdílené paměti 3,5 MB. Dále přístroj nabídne hned pět nezávislých opakovaných budíků, kalkulačku, převodník jednotek a světový čas.

S počítačem spojíte "Čokoládu" pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo přiloženým datovým kabelem. Přístroj nabízí technologii Mass Storage pro přístup k multimediální paměti, která se chlubí celými 128 MB. K internetu se připojíte díky technologii GPRS buď pomocí počítače nebo přímo v telefonu přes interní prohlížeč.

Zábava a multimedia - hudba především

LG Chocolate se v zábavě zaměřilo především na hudební funkce. Přehrávač nabízí všechny základní volby jako opakování, náhodné přehrávání a možnost úpravy zvuku pomocí připraveného ekvalizéru. Přibalená sluchátka pak nejen dobře vypadají, ale i dobře hrají. Ukázkově provedené dálkové ovládání slouží i jako redukce na 3,5mm Jack konektor.

Hudební funkce strhává omezená paměť telefonu. Ta má kapacitu 128 MB, do telefonu se tak vejdou přibližně dvě alba. Pro někoho je to dostačující hodnota, jiní by raději viděli slot pro paměťovou kartu. Vytknout musíme i nemožnost spuštění přehrávače na pozadí. Při poslechu hudby tak s přístrojem nelze pracovat.

Vestavěný jednomegapixelový fotoaparát dokáže pořizovat snímky o velikosti až 1280 × 960 obrazových bodů. K dispozici máte samozřejmě i menší formáty, u nichž lze využívat i digitální zoom či sekvenční snímání. Upravovat můžete jak vyvážení bílé, tak barevné tóny či jas. Samozřejmostí je samospoušť, režim makra či přisvětlovací dioda však mezi běžné funkce nepatří.

Výsledné fotografie svou kvalitou nijak nepřekvapí. Fotoaparát má potíže v horších světelných podmínkách, při focení navíc nevidíte celý záběr ale jen část výsledné fotografie. Mnohdy tak velmi těžko odhadnete, co vlastně fotíte. Kromě statických snímků lze pořizovat s telefonem i video o maximálním rozlišení 176 × 144 obrazových bodů.

Poslední zábavní funkcí jsou hry. V našem případě byla v telefonu pouze jedna, a to logická hra Sudoku, která se do mobilů dostává stále častěji. Díky podpoře Javy MIDP 2.0 si však můžete další bez velkých obtíží dohrát.

Suma sumárum - originální stylovka

Proč ho koupit? stylový vzhled

senzorová klávesnice

bohaté příslušenství

kvalitní zpracování

výdrž baterie Proč ho nekoupit? chybějící slot pro paměťovky

malá multimediální paměť

horší fotoaparát Kdy? Již v prodeji Za kolik? 9990 Kč včetně DPH

LG KG800 Chocolate je stylový telefon s vyváženou nabídkou funkcí. Nehoní se za metami nejvybavenějších přístrojů, tudíž na jeho nedostatky musíme hledět trošku s nadhledem. Co mu ale zcela jistě neodpustíme, je nedostatečná multimediální paměť. Možná se dočkáme až u nástupce, doba trvanlivosti této "čokolády" však bude ještě dlouhá. Napovídají tomu i výborné světové prodeje, které dokazují, že se LG Chocolate prostě líbí - a o to tu přece také jde.