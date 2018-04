dotace, telefon, ceny

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Index změny odpovídá změně oproti minulému měsící - mínus logicky znamená slevu, plus pak zdražení. Obdobně barevné odlišení. Červencové ceny najdete zde.

Nemůžete se rozhodnout? Nechte se inspirovat hlasováním ankety o Mobil roku 1998, kde jak čtenáři, tak odborná porota, hlasovali o nejlepší mobilní telefony. Vyhodnocení ankety najdete zde.

Telefony v síti Paegas označené červenou hvězdičkou jsou za tuto cenu k mání jen v prodejní síti Paegas, nikoliv u dealerů.

Zajímavým modelem v síti Paegas je také Panasonic G520 - cena je perfektní a telefon je nadupaný funkcemi. Pokud si můžete připlatit oproti korunovému doťáku, udělejte to - Panasonic G520 příjemně překvapuje funkcemi i ovládáním, navíc vibrační vyzvánění je v ceně.

Co se Bosche týká, pokud častěji jezdíte do USA, zapřemýšlejte nyní nad dotovaným Bosch World 718 - je to hezký telefon umožňující dualband - roaming v sítích PCS-1900, tedy v americkém derivátu GSM sítí. Pokud dáváte přednost EuroTelu, podívejte se na novinku v nabídce EuroTelu - Ericsson i888 také zvládá PCS-1900 a navíc má IrDa port! Ale mohu vás uklidnit, pokrytí PCS-1900 v USA je velmi chabé.

V síti EuroTel stále kraluje nabídka Nokia 6150 - tedy DCS-1800/GSM-900 dualbandu. Cena je velmi pěkná. Od verze firmware 5.14 (zjistíte *#0000#) má i SIM Toolkit, předchozí verze lze flashnout v Cellnetu za cca. 200 Kč.

Z ostatních doťáků by se vám mohl líbit Ericsson GF768 - má styl, ale je špatný pro SMS zprávy pro svůj malý displej. V takovém případě jsou fajn ceny na telefony Nokia 5110. Také Siemens C25 v síti Paegas by se vám mohl líbit.

Bosch - v promotion akci nabízí RadioMobil model 908 s datovým kabelem a software, jakož i zdarma aktivaci datových a faxových služeb za výše uvedenou cenu. Cena bez datového kabelu je 6099 Kč - ale klidně si za ta data připlaťte.

Motorola - modely řady cd9xx se zřejmě u operátorů zatím nebudou dotovat, čeká se na novinky - Motorola L a M serie - tedy lacinější telefony.

Philips - Energy sada se skládá z Philips Diga, stolní nabíječky, náhradní baterie a extra dárku (fotoaparát atp). Model Savvy je obdobou Digy, navíc má ale možnost posílat obrázky v SMS zprávách, ale zase jen na Savvy telefony