Dosud tajné LG Optimus Sol se na videu chlubí svým AMOLED displejem

O připravovaném LG jsme už krátce psali, když unikl celý plán připravovaných smartphonů korejského výrobce. V tu dobu byl znám pouze kódový název telefonu Victor. Nyní víme, že se nové LG na pultech prodejen objeví pod označením Optimus Sol (typové označení E730).

Nové LG s operačním systémem Android 2.3 Gingerbread nebude vrcholný model výrobce. Zařadí se mezi slušně vybavené smartphony střední třídy. Procesor telefonu je taktovaný na frekvenci 1 GHz.

Jedním z taháků nového korejského smartphonu bude jeho AMOLED displej. Má rozlišení WVGA a úhlopříčku 3,8 palce. Fotoaparát nabídne rozlišení pět megapixelů. Zamrzí absence blesku. Další výbava je prozatím neznámá.

Model Optimus Sol by mělo LG představit v dohledné době. Do své nabídky by jej měl zařadit Vodafone, a to jak ve zobrazené černé barvě, tak ve stříbrném provedení. Cena telefonu by se měla vejít pod 300 eur, tedy pod 7 200 korun.