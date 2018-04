Dostávat peníze za přijímané hovory? Ano, to jde!

V poslední době se vše točí kolem provizí. SPT Český Telecom nabízí provize providerům za provolaný čas internetových dial-up surferů, ti oplátkou mají internet zdarma. Ale považte - co kdyby nějaký provider nabídl několik haléřů za minutu každému surferovy, který využije dial-up připojení přes jeho přístupové body? Nebo co kdyby operátor mobilní sítě nabídl nějaký ten halíř z každé minuty příchozího hovoru?

Dnes není nic nemožného. Telecom Italia Mobile, největší italský mobilní operátor, nabídl všem svým zákazníkům včetně uživatelů předplacených karet zajímavou možnost. Za každou minutu příchozího hovoru na svůj mobilní telefon dostanou kredit 72 lir, tedy cca. 1,3 Kč a to v případě, když celková délka příchozích hovorů během zúčtovacího měsíce přesáhne 100 minut.

Co je důvodem této nabídky? Lze spatřovat dva zajímavé a patrně i hlavní důvody. Tím prvním jsou vysoké "interconnection fees", tedy propojovací poplatky mezi sítěmi. Například v ČR inkasuje mobilní operátor za hovor z pevné sítě 8 Kč za minutu. Lze si tedy představit podobnou situaci i u nás, když by si mobilní operátor vzal do ruky kalkulačku a spočítal podobný motivační poplatek pro své uživatele přijímající hovory z konkurenčních sítí.

Další příčinou bude boj proti mrtvým duším. Například ve Skandinávii, kde penetrace mobilních telefonů dosahuje astronomických čísel, je podle některých odhadů až 50% všech SIM karet nepoužíváno; leží někde v šuplíku a čekají na to, až se jejich majitel zlíbí je použít. Účelem akce TIM by tedy také mohlo být jakési "nucení" uživatelů mobilních telefonů k jejich používání, aby zbytečně nezabírali kapacitu ústředny. Pro mobilního operátora je totiž životně důležité, aby uživatelé jeho mobilní telefony používali - jen samotný paušální poplatek (natož u předplacených karet) je neuživí.

V Itálii i v ostatních zemích se poslední dobou stalo módou vlastnit více SIM karet různých operátorů a v různých tarifech - karty se v telefonech mění podle potřeby a s postupným protěžováním předplacených služeb zapadají znevýhodňující se tarifní programy a na ně aktivované SIM karty v zapomnění. Je to dáno především velmi nízkým, začasté nulovým aktivačním poplatkem. Podobný vývoj se dá čekat i u nás - Český mobil hlásí velmi nízký aktivační poplatek a tomuto trendu se během roku budou muset oba stávající operátoři přizpůsobit. To bude další tlak na vývoj podobné situace u nás, kdy si lidé jen tak ze zvědavosti koupí SIM kartu Českého mobilu a postupně ji nebo SIMku stávajícího operátora strčí do šuplíku podle toho, co jim bude více vyhovovat...

Ale uznejte, že marketingová aktivita TIM je velmi zajímavá. Pokud si děláte laskominy, že se naši operátoři od ní poučí, asi vás budu muset zklamat. Sazby za mobilní volání jsou u nás na tak nízké úrovni, že se našim operátorům do podobných akcí nebude chtít jít. Příkladem budiž Paegas Nej (Paegas ohlásí nový program Paegas Nej)- slabší odvar podobných služeb Friends & Family v zahraničí, kde za změny preferovaných čísel nejsou účtovány žádné poplatky, navíc tuto službu mohou v síti Paegas používat jen uživatelé vybraných tarifů. EuroTel podobnou službu ale vůbec nenabízí.