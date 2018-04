Dostaneme za Telecom 73 miliard?

A osud telekomunikací je zpečetěn - Prezident republiky Václav Klaus dnes podepsal zákon o elektronických komunikacích a dal tak mimo jiné zelenou zavedení přenositelnosti telefonních čísel na mobilních telefonech. Lidé si tak budou moci ponechat číslo svého mobilního telefonu, i když změní operátora. Zákon schválili poslanci i navzdory odmítnutí senátorů.

Telecom už šlape a vydělává - Skupina Českého Telecomu se loni podle auditovaných výsledků vrátila k zisku a vydělala 5,57 miliardy korun. Rok předtím společnost skončila kvůli desetimiliardovému účetnímu odpisu se ztrátou 1,8 miliardy korun. Vyplývá to z dnešní zprávy Telecomu. K profitu Telecomu výrazně pomohl dceřiný Eurotel, přestože mu podle dřívějších informací loňský čistý zisk klesl o devět procent na 6,6 miliardy korun.

Warcraft válcuje EA - Největší světový vydavatel počítačových her Electronic Arts (EA) snížil odhad zisku kvůli slabé poptávce po starších titulech a negativnímu dopadu nedostatku nových konzol na prodej nových titulů. Oznámila to dnes firma. Upozornila rovněž na silnou konkurenci ze strany nových her ostatních vydavatelů, jako je například internetová hra World of Warcraft francouzského mediálního konglomerátu Vivedni Universal.

Miliarda za přenos čísla - Zavedení přenositelnosti telefonních čísel bude největšího tuzemského mobilního operátora Eurotel podle předběžných odhadů stát 200 až 400 milionů korun. Všichni tři operátoři dohromady by pak mohli za zavedení možnosti pro zákazníky ponechat si mobilní číslo při změně provozovatele zaplatit až jednu miliardu korun, uvedl v rozhovoru pro ČTK generální ředitel Eurotelu Michal Heřman.

Japonci už nechtějí další mobily - Dodávky mobilních telefonů v Japonsku se v loňském roce snížily o 10,5 procenta na 43,6 milionu přístrojů kvůli vysoké nasycenosti trhu a pomalejší výměně starších modelů za nové. Oznámila to výzkumná skupina Gartner Japan. Dodala, že pro letošní rok odhaduje dodávky na 42 až 45 milionů přístrojů. Podíly předních japonských výrobců mobilních telefonů NEC a Matsushita Electric Industrial na domácím trhu loni klesly ve prospěch menších konkurentů.

UPC má našlápnuto - Kabelová společnost UPC za poslední rok zdvojnásobila počet předplatitelů vysokorychlostního internetu a v polovině března jich měla 50.000. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. UPC je tak největším konkurentem Českého Telecomu, který rychlý internet přes telefonní linku prostřednictvím technologie ADSL poskytuje 120.000 zákazníků. Další kabelový operátor Karneval má přes 15.000 klientů.

Něco se děje, Microsoft chce vyměňovat padělané Windows - Tuzemská pobočka softwarové společnosti Microsoft nabídne vlastníkům padělaného operačního systému Windows přechod na legální software. Zatímco zákazník, který má podezření, že získal padělek vydávající se za originál, získá Windows zdarma, uživatel, který pirátský program vědomě používá, si bude moci koupit originál za nižší cenu verze instalované do nových počítačů.

Za kolik nám prodají Telecom? - Závazné nabídky na koupi státního podílu 51 procent v Českém Telecomu by se mohly pohybovat zhruba pět procent nad cenovou úrovní předběžných nabídek, tedy maximálně kolem 73 miliard korun. Je to nejčastější odhad ekonomů, které ČTK oslovila. Cena 73 miliard za podíl by odpovídala 444 Kč na akcii, tedy 30 korun nad současným kurzem na pražské burze.