Dostane nové Treo operační systém Palm?

V diskusním fóru serveru Treocentral se objevily první fotografie komunikátoru Treo700p, který je vybaven operačním systémem Palm. Tento komunikátor vychází z modelu Treo700w, který má operační systém Microsoft Windows.

Nový komunikátor by měl existovat ve verzi pro sítě CDMA (s podporou EV-DO), měl by mít procesor taktovaný na frekvenci 312 MHz, displej s rozlišením 320 x 320 obrazových bodů, 1,3 megapixelový fotoaparát a Bluetooth. Nové Treo by měl pravděpodobně v dubnu nabídnout americký operátor Sprint.