Dostali jste od Ježíška mobil a nevíte si s ním rady?

Mobilní telefon najdete v krabici většinou rozložený. V některých případech je stranou baterie a zadní kryt. Některé telefony Siemens mají sundané kryty oba, a z krabice se na vás usměje čisté "železo". Nejdříve je potřeba do mobilu zasunout SIM kartu. Pak vložte do telefonu baterii a dávejte pozor, aby na sebe dosedaly kovové kontakty, které vedou proud z baterie do telefonu.

Opatrně složte telefon a zkuste mobil zapnout. Vypínací tlačítko najdete většinou po obvodu telefony, nebo se ukrývá pod červeným sluchátkem na zavěšení hovoru. Telefon nastartujete dlouhým stiskem a v případě některých modelů (například Nokie se Symbianem Series 60) je nutné tlačítko držet i několik vteřin.

Když telefon přesto nereaguje, připojte jej na nabíječku. Baterie může být ze skladu zcela prázdná a někdy trvá i půl hodiny, než se vůbec na displeji zobrazí indikace nabíjení. V tu chvíli by už měl telefon nastartovat bez problémů, pokud ovšem nový dárek neodmíne vaši SIM kartu.

To by znamenalo, že mobil pochází z operátorské distribuce a mobilní operátor jej zablokoval pouze pro svou síť. V takovém případě je nejlepší obrátit se s doklady o koupi na operátora. T-Mobile by vám měl kód pro odblokování sdělit. Eurotel vám telefon odblokuje, pokud byl koupen za plnou cenu a Oskar své telefony neblokuje.

Překonáte-li všechny tyto nástrahy a mobil ne a ne fungovat bez problémů, znamená to jediné. Je rozbitý a musíte se vydat reklamovat. Nezapomeňte s sebou vzít všechny možné doklady o koupi, smlouvy a raději vemte i občanský průkaz, abyste nemuseli do mrazu dvakrát.

Standardně musíte podstoupit proces, při kterém autorizovaný servis posoudí do třiceti dnů závadu, a vyjádří se k reklamaci. Oskar dává svým zákazníkům 30 dnů na vrácení zboží i bez udání jakéhokoliv důvodu a vyměníte tedy u něj i nevhodný dárek.

V případě, že je telefon rozbitý, tak do dvou pracovních dnů od zakoupení můžete telefon na místě vyměnit. Dárky ovšem někteří z nás kupují s větším předstihem, a tak budete muset nejspíš podstoupit zdlouhavou reklamaci. Jedinou záplatou na odloučení od vysněného modelu vám může být náhradní telefon za tisícikorunovou zálohu.

Nevhodného mobilního dárku se u T-Mobilu a Eurotelu zbavíte, jen když jste jej nezakoupili přímo na značkové prodejně, ale využili jste nákup přes internet nebo infolinku. V tomto případě vám dává zákon 14 dnů na vrácení zboží bez udání důvodu.

V Eurotelu vím vymění telefon na místě do sedmi kalendářních dnů, pokud se závada projeví přímo na značkové prodejně. Jinak máte možnost půjčit si za zálohu náhradní telefon po dobu opravy. Výše zálohy se pohybuje od nuly do 5000 korun v závislosti na tom, jaký model si vyberete.

Nastavujeme GPRS a WAP

Jestliže jste pod stromečkem našli pestrobarevnou krabici s novým mobilním aparátem, můžete se oprávněněn radovat. Pomůžeme vám totiž nastavit všechny profily a funkce va vašem novém mobilním příteli.

Nejjednodušší bude nastavení v případě, že Ježíšek nakupoval u operátora. Takové přístroje bývají už předem připraveny a nastaveny jak pro GPRS, WAP a nebo MMS.

Může se ale stát, že se dostanete telefon, kupovaný přímo u výrobce nebo u distributora, který prodává mobily čisté. Občas se také váš nový přístroj stane cílem vtipných kamarádů, kteří vám při prohlížení novinky přenastaví všechny profily. V tomto případě je hned několik možností, jak všechno vrátit do pořádku.

Jednoduše a automaticky

Operátoři jsou si vědomi toho, že pro užívání nových služeb jako jsou MMS není zrovna příjemné nastavovat telefon ručně. Proto přišli s automatickými systémy, které vám zašlou konfigurační textovku. V nich si vyberete službu, kterou chcete nastavit a typ telefonu, který chcete zkonfigurovat. Zákazníci Oskara najdou tuto

možnost v Samoobsluze v rubrice Služby. T-Mobile spustil na podzim svůj konfigurátor, který nabízí plno nastavení pro většinu telefonů. U Eurotelu jsou automatická nastavení omezena podle typů. Každopádně máte u každého telefonu na stránkách operátora návod, jak nastavit telefon ručně.

Nevěřím automatickým systémům, zvládnu to sám

Pro domácí odborníky připravili operátoři samozřejmě i návod na ruční nastavení. To sice není tak jednoduché, jako pomocí "chytrých" textovek, ale zase máte všechno pod kontrolou a můžete si alespoň chvíli připadat jako ten, který svůj telefon ovládá, a ne naopak, jak tomu často bývá. Nastavení jednotlivých položek si můžete prohlédnout v tabulkách níže.

T-Mobile

Nastavení T-Mobile GPRS v telefonu pro přístup na WAP Nastavení pro telefony podporující WAP verze 2.0 (např. Nokia 6600) Název nastavení: TM CZ GPRS WAP

Domovská stránka: http://wap/

Typ spojení: trvalé

Zabezpečené spojení: vypnuto

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: podle potřeby

Přístupový bod GPRS (APN): wap.t-mobile.cz

IP adresa: 010.000.000.010

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: automaticky

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap Název nastavení: TM CZ GPRS WAP2

Domovská stránka: http://wap/

Typ spojení: trvalé

Zabezpečené spojení: vypnuto

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: podle potřeby

Přístupový bod GPRS (APN): wap.t-mobile.cz

Adresa proxy: 010.000.000.010

Port: 80

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: automaticky

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap

Eurotel

Nastavení GPRS pro tarifní zákazníky Nastavení GPRS pro GO Domov. str.: http://wap.eurotel.cz

Proxy: zapnuto

Primary proxy: 160.218.160.218:8080

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: Podle potřeby

Přístupový bod (APN): wap

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: Automaticky

Jméno: eurotel

Heslo: wap Domov. str.: http://wap.eurotel.cz

Proxy: zapnuto

Primary proxy: 160.218.160.218:8080

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: Podle potřeby

Přístupový bod (APN): gowap

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: Automaticky

Jméno: eurotel

Heslo: wap

Oskar

Nastavení GPRS pro tarifní zákazníky Nastavení GPRS pro Oskartu Jméno profilu: oskar

IP adresa: 010.011.010.011

IP port: 9201

Domovská stránka: http://wap

Doba prodlení: 120 sekund

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap

APN: wap Jméno profilu: oskar

IP adresa: 010.011.010.011

IP port: 9201

Domovská stránka: http://wap

Doba prodlení: 120 sekund

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap

APN: owap

Výrobci také nazahálejí

Konfigurační SMS nabízí i samotní výrobci mobilů na svých stránkách. V případě Nokie najdete tuto službu na této stránce , Sony Ericsson ji nabízí zde a pro telefony Motorola hledejte zde (prostřední okénko v dolní části stránky). V neposlední řadě je tu i Siemens, jehož konfiguračí centrum najdete zde.

Objednáváme nastavení MMS textovkou

Eurotel

Konfigurační SMS se skládá ze tří částí. V první části musíte uvést název služby, kterou chcete nastavit (wap). V další části se píše kód přístroje, takže pro Nokie je

Over-the-air technologie zjednodušila přenos java aplikací, zvonění a nebo konfiguračních SMS do telefonů uživatelů. OTA umožňuje stahovat aplikace bezdrátově a bez dalšího hardware.

to kód no, pro Sony Ericsson se a pro Samsungy sa. A v poslední části se musíme vypořádat s dvojicí znaků.

Ta je složena z počátečních písmen přenosového protokolu, využívaného pro nastavovanou službu (G - GPRS, C - CSD). Poslední ze znaků v objednávce označuje buď paušální zákazníky (C - Core) a nebo uživatele předplacené GO karty (g - GO). Podle vzoru si pak můžete objednat konfigurační SMS na čísle 999 111. Jediným rozdílem mezi nastavením pro paušálním a GO zákazníka v GPRS je v názvu APN. U CSD je nastavení stejné, a tak je na konci objednávky pouze CD.

* paušál GO Wap přes GPRS wap no gc wap no gg Wap přes CSD wap no cd wap no cd Nastavení MMS mms no gc mms no gg

Příklad pro nastavení telefonu značky Nokia

T-Mobile

U T-Mobile se nastavení telefonu pro práci s MMS objednává přes operátorské číslo 4603. Forma posílané SMS je pro Nokie - MMS N a pro uživatele přístrojů Sony Ericsson - MMS E. V případě, že chcete nastavit WAP přes GPRS, stačí poslat zprávu ve formě wap gprs. V tomto případě už na přístroji nezáleží.

Oskar

Ani Oskar nevybočuje z řady a také nabízí uživatelům tuto službu. Objednávání MMS přímo je ale trochu složitější a potřebujete více čísel a údajů. Textovou zprávu ve tvaru SNMMS 1234 NXXXX pošlete na číslo 7700, s tím, že místo 1234 musíte zadat osobní číslo do Oskarovy Samoobsluhy a místo hvězdiček kód pro telefon. Seznam kódů jednotlivých telefonů najdete na stránkách Oskara .

Když nechcete psát text, můžete si objednat konfigurační SMS přímo přes Oskarovu Samoobsluhu. Tuto možnost doporučujeme, protože tam byste měli mít úplnou jistotu, že vám binární zpráva opravdu přijde. Což se vám, podle našich zkušeností, v případě, že používáte objednávací kódy podle Oskarova webu, nemusí vždy podařit.

Malá rada na závěr

V případě, že nefunguje ani jeden uvedených postupů použijte infolinky vašeho operátora. Ten vám jistě ochotně pomůže s jakýmkoliv problémem. T-Mobile najdou jeho zákazníci na čísle +420 603 603 603 nebo případně jen 4603 z vlastní sítě, Oskarova linka se skrývá pod číslicemi 800 770 077 pro stávající a 800 777 777 pro nové zákazníky. Operátory Eurotelu vyvoláte vytočením 800 330 011, případně *11 ze sítě Eurotel a nebo na linku GO, která je *88 a nebo 800 330 088.

Přejeme vám hezké Vánoce... redakce Mobil.cz