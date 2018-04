Dostala mne chřipka a to jako totálně nepřipraveného. Kromě toho, že mám na příští týden sjednanou kupu schůzek, které nyní musím na poslední chvíli rušit, se také ukázalo, že nenatáhnout si Ethernet do ložnice bylo krajně neprozíravé, když už tu máme pevnoradiovou linku. Nyní se musím kvůli poště stěhovat zachumlaný do desítky dek do obýváku, případně se z ložnice připojuji přes notebook via GSM, což je přeci jen trochu luxus. Na druhou stranu vše zlé je pro něco dobré - díky tomu, že nemohu dělat nic pořádného, dal jsem se do vyřizování autorsko-redakčních restů. Díky tomu přibylo a ještě přibude několik článků ode mne, jež delší dobu nosím v hlavě, zato se možná zdrží recenze na Nokia 7110, neboť ji sice mám jak napsat, nikoliv však jak nafotit. A ta nejlepší zpráva - o chod redakce se bude starat náš starý známý tým a já to večer jen zkonsoliduji do jednoho vydání. Takže pozor na chřipky a hezký prosincový týden.