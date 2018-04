Dost přemrštěným cenám: radíme, jak ušetřit na SMS zprávách

Průměrný zákazník českých operátorů pošle desítky SMS zpráv měsíčně. Pokud nemá tarif přizpůsoben svým potřebám, může za takový objem zpráv zaplatit i několik set korun. Suma se to zdá být zanedbatelná, vztáhneme-li ji ale k potřebnějším produktům, které za ni pořídíme, už o tak malou částku nejde.

"Esemesky" jsou oblíbené hlavně mezi mladšími generacemi, které nemají potíže odeslat stovky zpráv měsíčně. Rodičům, kteří jim často mobilní služby platí, se tak mohou dnešní tipy velice hodit. Za ušetřený peníz pak mohou své ratolesti pořídit třeba nové oblečení.

Internetové SMS brány jsou zdarma

Ušetřit na SMS zprávách lze snadno, zejména pokud člověk vlastní připojení k internetu. Podle výzkumů stráví takový průměrný středoškolák u svého počítače tři až šest hodin denně. Tohoto času může aktivně využít i k šetření nákladů na mobilní služby. Jak na to?

Tuzemští mobilní operátoři (kromě U:fona) dnes nabízejí možnost odesílání textovek z internetu zdarma. Podle čísla příjemce pouze stačí do internetového prohlížeče zadat tu správnou adresu. Webové SMS brány umožňují zasílat téměř neomezený počet SMS denně, a to zcela zdarma.

V případě, že příjemce je zákazníkem operátora T-Mobile či Vodafone, lze mu zaslat textovku v plném rozsahu 160 znaků. Vodafone umožňuje naráz napsat text dlouhý přes pět SMS zpráv. U Telefóniky je počet znaků omezen na 60, což k základnímu sdělení dostačuje.

Není navíc třeba si pamatovat adresy jednotlivých SMS bran. Na webu je k dispozici plno rozcestníků, které vás na danou službu jednoduše nasměrují nebo rovnou nabídnou jednotný formulář pro odeslání textovek do sítí všech operátorů. Často tyto služby nabízí i možnost komprese zprávy, kdy přijatá textovka neobsahuje mezery, čímž ušetří cenné znaky. Do vyhledávače (např. Klikni.cz) stačí zadat frázi "SMS zdarma".

Máte ICQ? Pište přes něj textovky

Ještě snadnější způsob, jak poslat zdarma textovku přes internet, je v Česku velmi oblíbený komunikační program ICQ. Přímo z jeho rozhraní lze textovky opět zasílat zdarma. Na tuto službu se ale váže hned několik podmínek - v řadě prvé je potřeba používat oficiálního ICQ klienta, v řadě druhé musíte mít v profilu adresáta vyplněno jeho telefonní číslo a v řadě třetí je třeba, aby na vaše SMS odeslané z ICQ občas kamarádi odpověděli.

Systém je založen na odpovědních zprávách, které odesílateli dobíjí jeho SMS kredit. Za jednu odpověď na zprávu odeslanou z ICQ obdrží jeho uživatel pět kreditů, díky kterým může poslat dalších pět zpráv. Do začátku získá každý uživatel kreditů patnáct. Odpovědní SMS vyjde příjemce na standardní cenu jedné zprávy dle jeho tarifu, pouze T-Mobile ji zpoplatnil třemi korunami. - čtěte SMS z ICQ zdarma odešlete i na čísla T-Mobilu

Placené, ale stále levné

Jistou možnost šetření nákladů představují i placené služby třetích stran. I když nejsou zcela zdarma, často stále vycházejí výhodněji než standardní sazby českých operátorů. U těchto služeb navíc oproti volným SMS branám získáte možnost zobrazení vašeho telefonního čísla. Příjemce tedy nepozná, že jste zprávu poslali z internetu. Tuto možnost u bezplatné brány nabízí pouze Vodafone, T-Mobile pak až v zákaznickém účtu t-zones.

Příkladem takové služby je například KlikniaVolej.cz. Zde lze po snadné registraci zasílat textové zprávy za 0,90 koruny, což je jedna z nejnižších cen vůbec. Pokud navíc komunikujete například s přáteli ze zahraničí, služba nabízí bezkonkurenční ceny zpráv. - více o službě KlikniaVolej.cz si můžete přečíst zde

Z počítače lze využít například i službu SMSSender od Telefóniky O2. Zde ale zaplatíte standardní sazby, služba tedy místo úspor nabízí spíše komfort.

Mnoho placených alternativních služeb lze navíc využívat přes speciální Java aplikace přímo z mobilního telefonu. Člověk se tedy v tomto okamžiku může již oprostit od nutnosti sedět u počítače a využívat komfortu psaní zpráv ze svého mobilu. Příkladem takové aplikace je například SMSMidlet nebo Oskárek.

Šetřit lze i přímo na mobilu

Ušetřit na esemeskách tedy lze i přímo v mobilu, a to i s pomocí služeb operátorů. Stačí si častěji všímat svých účtů a dobře si rozmyslet, jaká služba či zvýhodňující balíček se vyplatí. Pro studenty, kteří jsou zákazníky Vodafonu, je volba jednoznačná; 600 SMS zdarma denně mohou zasílat díky službě SMS Grátis od Vodafonu. Jde o sponzorované zprávy, jejichž využití se váže na nutnost zhlédnutí reklamy. - více o službě Vodafonu Student SMS Grátis čtěte zde

Možnost úspor nabízejí i různé zvýhodňující balíčky, které lze snadno aktivovat ke stávajícímu paušálu nebo tarifu na předplacené kartě. Jejich nabídka je široká, bohužel ale skrývají plno háčků. U Telefóniky se například jednotky v rámci balíčku odečítají až po vyčerpání standardních jednotek. S cenou se u těchto balíčků lze ale dostat na 0,90 koruny za jednu SMS.

TIP: Ucelený přehled zvýhodňujících balíčků naleznete zde

Správný výběr tarifu

Poslední možností, která může přinést úspory, avšak v hierarchii našeho přehledu nejspíše nejmenší, je správný výběr tarifu. A to ať už jde o paušální či předplacený program. Zde se ale už dostáváme ke konkrétním požadavkům daného uživatele, rozhoduje například i to, do jaké sítě posílá zprávy nejčastěji.

Pokud by to byl Vodafone, neměl by přehlížet tarif Odepiš. U ostatních operátorů tato podmínka platí až u přemýšlení nad zvýhodňujícími balíčky, chcete-li ale skutečně hodně psát za co nejméně peněz, vyhnout byste se měli Telefónice O2, která má v základních tarifech jasně nejvyšší sazby za SMS zprávy. Výjimkou mohou být jen vybrané tarify O2 Neon a studentský tarif O2 Kůl, které nabízejí neomezené zasílání SMS zpráv do vlastní sítě. Pokud tedy píšete hlavně do sítě O2, můžete zapřemýšlet nad jedním z těchto tarifů. Pozor ale na nevýhodnou tarifikaci 60+60.