Smartphony jsou zlaté, chrání děti před cigaretami i drogami

„Nemůžeme říci, jak přesně používání smartphonu mozek ovlivňuje, ale existují zajímavé korelace mezi jeho používáním a mozkovou činností,“ uvedl pro portál The Independent neurolog Arko Ghosh z Curyšské univerzity, který je odborníkem na lidské chování v souvislosti s chytrými telefony.

Podle něj totiž stejně jako návykové látky poskytují jejich uživatelům obě formy odměny - okamžitou, například při hraní mobilní hry, i opožděnou, kterou může být třeba odpověď na dříve odeslanou zprávu. V jednom ze svých dřívějších průzkumů například zjistil, že průměrný uživatel se svého smartphonu dotkne asi třitisícekrát za den.

Ghosh nicméně upozorňuje, že je ještě brzy stavět u teenagerů používání smartphonů do stejné pozice jako například experimentování s drogami. Tedy v tom smyslu, že by telefony mohly výrazně ovlivnit jejich touhu po vyzkoušení narkotik. Ve hře může být totiž více faktorů včetně preventivních programů, které mají školáky od zkušenosti s drogami odradit.

Prošetření možných souvislostí ovšem Ghosh vítá, určitě podle něj není od věci zajímat se o to, jakým způsobem používání moderních technologií ovlivňuje mozkovou činnost dospívajících jedinců.

Závislost mohou vyvolávat i smartphony

Se skupinou akademiků bude v dubnu na stejné téma diskutovat také ředitelka amerického Národního institutu pro otázky zneužívání drog Nora Volkowová. Společně se budou snažit najít odpověď na otázku, zda pocity zábavy a nezávislosti, které smartphony svým uživatelům poskytují, mohly v minulých letech přispět k poklesu zkušeností dospívajících s návykovými látkami.

Podle britských i amerických statistik totiž počet dospívajících, kteří experimentují s drogami, kouří či jim není cizí alkohol, od roku 2003 výrazně klesl. Například z údajů britského Centra pro informace o zdravotní a sociální péči vyplývá, že množství dětí ve věku 11 až 15 let pravidelně pijících alkohol během deseti let kleslo z 25 na devět procent, z pohledu pravidelně kouřících dětí pak z devíti na tři procenta.



Zatímco v roce 2003 se k pití alkoholu (v týdnu předcházejícím průzkumu) přiznal jeden ze čtyř žáků, o deset let později to byl jeden z deseti. V USA pak míra dospívajících holdujících alkoholu a cigaretám měla klesnout na nejnižší úroveň za posledních 40 let, podle expertů by tento trend mohl být způsoben rozmachem smartphonů.

Jakkoli může používání smartphonu přispívat k odvrácení pozornosti teenagerů od drog či alkoholu, tak je svým způsobem stejně rizikové. Mnohé studie totiž prokázaly závislost mladých lidí právě na smartphonech, například podle vědců z univerzity v německém Bonnu jsou stejně návykové jako cigarety. Nadměrně svůj mobil nepoužívají ovšem jen mladí lidé, ale i osoby starší 50 let (více zde).

Z průzkumu institutu Pew Research Centre z roku 2015 vyplývá, že čtvrtina amerických dospívajících ve věku 13 až 17 let je díky smartphonu téměř neustále on-line a téměř tři čtvrtiny mají ke smartphonu přístup.



Netýká se to ovšem jen americké mládeže, portál The Independent zmiňuje také výsledky průzkumu britského institutu Digital Awareness, podle kterého zhruba 40 procent britské mládeže kontroluje své smartphony před spánkem. Jejich používání před spaním může mít přitom podle norského průzkumu nepříznivý vliv na kvalitu spánku (více zde).