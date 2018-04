DOS pro Nokia 9110 komunikátor

Je tomu již dávno, co jsme psali do příkazových řádek command promptu příkazy a spouštěli programy i několikařádkovým příkazem. Tyto časy si mohou dnes připomenout kromě majitelů PC i majitelé Nokia komunikátoru.

Díky možnosti zavádět před startem GeOS v Nokia 9110 i jiné programy, je zde možnost spustit i lehkou verzi, která je, ač ne na 100%, kompatibilní s operačním systémem MS-DOS.

Za normálních okolností by vám spuštění jiného programu před startem GeOSu dalo více práce a ta by byla zdlouhavá. Spuštění DOS by bylo navíc ještě zdlouhavější, jelikož ne všechny verze MSDOS jsou kompatibilní s komunikátorem. Ano, lze hovořit o kompatibilitě DOS s komunikátorem, jelikož je v komunikátoru obdobná struktura BIOS a tudíž je podobné i zavádění systému.

Díky tomuto faktu lze na Nokia 9110 komunikátoru spustit verzi DOS, která je k dispozici jako freeware. Není sice 100% kompatibilní s MSDOS, ale lze ji nainstalovat do komunikátoru 9110 jako aplikaci a pak jednoduchým spuštěním ikony z extras menu nabootovat DOS. Záměrně píši, že lze použít tento SW pouze na 9110, jelikož na komunikátoru 9000 je jiný ovladač klávesnice a tudíž by tento "emulátor" nefungoval vůbec.

Funkce telefonu závisí ovšem také na PDA části komunikátoru, takže telefon se při použití DOSu omezí pouze na přijímání a vytáčení hovorů, přičemž nelze používat funkce a programy GEOSu, takže vaše nastavené profily, či databáze jsou pak nepřístupné. Vlastně téměř všechny aplikace jsou nefunkční. Veškerá nastavení a funkce jsou ovšem uchovány a obnoví se opět po restartu komunikátoru, kdy zase najede zpět do svého původního operačního systému GEOS.

Další nevýhodou DOS prostředí je to, že některé programy přistupují k videozařízení přímo, což se u komunikátoru nevyplatí, jelikož ten má nestandardní displej o rozlišení 640x200 a 16 barvách. Ke všemu zde není možné klasické textové prostředí, ale pouze grafická obrazovka.

Další nevýhody jsou nemožnost zapnout podsvícení displeje a může nastat situace, kdy nebudou přístupné některé znaky, na které jsme zvyklí z PC. Bohužel jsou díky grafickému modu písmenka příliš malá a nejde zapnout ani ZOOM, pro který není prozatím do prostředí DOS emulátoru zabudován ovladač.

Shrneme-li toto vše, zjistíme, že ve skutečnosti nelze díky přímému ovladači grafiky provozovat grafické aplikace. Naproti tomu většina z klasických aplikací v textovém prostředí bude fungovat bez problémů. Na domovské stránce DOS9k lze najít odkazy na Turbo Pascal a Turbo C, které fungují na komunikátoru. Dále zde lze najít i šachový program Frotz a volné verze 16-bitových programů pro zip a unzip souborů.

Program je poměrně slušný, ale jako Basic9k asi pro většinu uživatelů tohoto drahého přístroje nepoužitelný. Nicméně, pokud by někdo hodlal dělat na tomto stroječku v programu, který běží pod DOS, pak je to ideální řešení pro mobilní práci.

Program je freeware a lze stáhnout na domovské stránce DOS9k a nebo na našem serveru (DOS Prompt pro Nokia 9110 komunikátor).