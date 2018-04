Dopřejte svému mobilu důstojné rozloučení. Pohřběte ho v Rusku

V poslední době se často mluví o recyklaci mobilních telefonů. Britská společnost Mobile Fun Ltd. teď přišla s další – opravdu unikátní – nabídkou. Pokud je vám líto nechat váš starý mobilní telefon, který vám tak dlouho a věrně sloužil, jen tak sešrotovat, můžete mu dopřát mnohem větší pietu.

Firma za poplatek 20 GBP (asi 706 Kč) nechá pohřbít váš mobil v Rusku. Pokud si chcete na mobil zachovat opravdu unikátní vzpomínku, může vám poslat za mírný příplatek (5 GBP, tedy necelých 200 Kč) rozlučkovou SMS z Ruska na vaše nové číslo.

Bolest způsobenou tím, že jste se museli rozloučit s vaším věrným společníkem, může zmírnit fakt, že nebude odpočívat na ledajakém místě, ale přímo v centru Kurské magnetické anomálie (KMA). To je zdaleka největší a nejsilnější magnetická anomálie na světě.

KMA je způsobena obrovským množstvím železa, které se v oblasti nachází blízko zemskému povrchu. Proto uvnitř nefungují ani kompasy. O pohřeb se bude starat místní firma KMABS Inc., která sídlí ve městě Starij Oskol. To je jedním z průmyslových center Ruska, které leží přímo v srdci KMA.

"Jsme rádi, že pohřby mobilních telefonů můžeme začít nabízet i mezinárodně, jde o slibně se rozvíjející službu," uvedl pro server Earthtimes.org generální ředitel KMABS Inc. Podle vyjádření představitelů obou společností nebyla oblast KMA zvolena náhodně. Zde panující přírodní podmínky mají totiž spolehlivě eliminovat případný negativní vliv elektromagnetického záření tisíců mobilních telefonů zakopaných v zemi.

Nám sice není úplně jasné, jaké elektromagnetické záření mohou vydávat mobily s vybitými bateriemi, ale obě společnosti mají vše zřejmě promyšleno do detailů. Ruslan G. Fedorovskij ze společnosti Mobile Fun totiž dodává, že KMA nebyla zvolena jen z ekologických důvodů, a upřesňuje: "Stále více ruských uživatelů mobilních telefonů věří, že během měsíců či let používání se v přístroji zachytí i osobní elektromagnetický ‚zen‘. Magnetická anomálie v KMA zajistí jeho spolehlivé zachycení."

Podobného názoru je i bývalá ruská rocková hvězda a populární guru životního stylu Andrej Koltakov ("BONIFATZI"), který kategoricky tvrdí: "Jsem si naprosto jist, že silné magnetické záření v oblasti KMA spolehlivě zachytí všechny elektromagnetické neuvědomělé psýché."

A co na to Mobil.cz? Podle našeho názoru je mnohem jednodušší vysloužilé mobily odevzdat zdarma jako elektroodpad, ostatně tak to předpokládá i zákon. Nakonec, pokud se rozhodnete do konce ledna, můžete odevzdat starý mobil v prodejně T-Mobile a získat poukázku na slevu 200 korun.

Je možné, že nějaká ta elektromagnetická psýché se během recyklace z mobilu uvolní, vás však může hřát pomyšlení, že se nepodílíte na znečišťování oblasti KMA. Většina látek obsažených v mobilech se totiž ani na tomto místě určitě přirozeně nevyskytuje.