Dopřejte si mobil bez antény

Mobily hladkých, ničím nerušených tvarů se staly doslova fenoménem posledních měsíců. Vybíráte-li mezi dvěma jinak stejně schopnými přístroji, ve většině případů nakonec zvolíte model s integrovanou anténou. V tu chvíli vám nejde jen o vzhled, ale zpravidla si vzpomenete i na chvíle, kdy se onen malý výstupek nevhodně zapletl do kapsy, tašky a kdoví kam ještě. Na druhé straně však stojí neméně důležitý argument, často zohledněný až ve chvíli, kdy vyjedete z města. Jak je to vlastně s citlivostí na signál?

V dnešní době se téměř vše točí okolo designu, ať už jde o auto, ošacení či právě mobilní telefon. Není mnoho uživatelů, kteří by na vzhled svého každodenního společníka nebrali ohled, ve většině případů je to spíše naopak. Leckdo radši oželí méně podstatné funkce pro vkusnější vzhled, což podporují i samotní výrobci. Integrovanou anténu najdeme nejen v nabídkách několika málo pokrokových provokatérů, ale postupně se dostává také do sortimentu poměrně konzervativní Motoroly. Mezi posledními telefony nejvyšších tříd pak někdejší prut budete jen těžko hledat. Pokud ho výrobce nenahradil zcela, tak alespoň jeho vnější část snížil řádově na centimetr.

Aby se podařilo udržet příjmové vlastnosti na rozumné úrovni, bylo nutné zachovat nebo jen nepatrně zmenšit velikost aktivní plochy. Namísto všesměrového kovového tubusu tak přišla na řadu fólie, metalizované části skeletu či výplně vrchních, u některých modelů i postranních míst v šasi. Výsledkem intenzivního vývoje nakonec byl současný stav, kdy citlivost přístrojů s integrovanou anténou se blíží klasické koncepci mobilů. Musíte však umět s telefonem zacházet.

Oblíbenými adepty na porovnávání síly přijímaného signálu jsou Nokie. Často nám píšete, že ten či onen model nemá signál v místech, kde kolega s konkurenčním telefonem bez problémů odešle textovku. Celý problém je hned po vysokofrekvenční jednotce mobilu právě ve směrovosti antény. Zatímco klasické pruty jsou všesměrové, u integrovaných byste takovou vlastnost jen stěží hledali. V naprosté většině případů nedokáží kvalitně přijímat signál v okruhu širším než 270°, častěji však spolehlivě monitorují jen 180°. Ostatní směry úspěšně tlumí hned několik faktorů. Tím nejzásadnějším je samotné šasi přístroje, ovšem svou nezanedbatelnou roli mají i vaše ruce, popřípadě stůl, na nějž jste telefon položili. Kupříkladu u Nokie 6210 máme vyzkoušeno, že v místech, kde signál svého operátora najdete jen s vypětím všech sil, je výhodné držet mobil jen za dolní polovinu a zadním krytem se pokud možno natočit směrem k BTS, v místnosti pak zpravidla k oknu. Teprve v této pozici dosáhnete obdobných příjmových podmínek, jako mají konkurenční přístroje.

Kapitolou samou pro sebe jsou kity, v současnosti prodávané pouze pro Nokii 5110, nahrazující klasickou anténu speciálním krytem. Tato varianta je sice efektní, má však několik zásadních nedostatků. Pomineme-li fakt, že se jedná o zásah do vysokofrekvenční jednotky přístroje, a tím tedy i ztrátu homologace pro provoz, vzniká zde problém s tolik diskutovaným směrem záření. Zatímco výrobci mobilů používají takové antény, které odklání většinu vysílacího výkonu od hlavy uživatele, u zmíněných vylepšení není o této vlastnosti napsáno ani slovo. Bohužel zatím nebylo oficiálně provedeno měření, které by tyto pochyby potvrdilo, popřípadě vyvrátilo.

Obdobné jsou spekulace u nejrůznějších berušek, motýlů či podobných breberek údajně snižujících záření směřující k hlavě. Protože "pohlcená" energie se musí někde objevit, vzniká otázka, jak toto relativně drahé příslušenství skutečně směr vysílání ovlivňuje. Jediné studie zveřejněné v této souvislosti zpravidla pocházejí od samotných výrobců těchto vylepšení, což nelze považovat za zcela objektivní hodnocení. Navíc tyto doplňky prý bez rozdílu fungují na všechny typy používaných antén. To věrohodnosti také zrovna nepřidá. Stačí jiné naklonění prutu popřípadě umístění aktivní plochy zástupného kovu a vysílací charakteristiky se významně změní.

Do následujícího přehledu jsme zařadili nejen všechny aktuálně prodávané přístroje, ale také modely, s nimiž se setkáte v průběhu podzimu. Mezi mobilními telefony s integrovanou anténou však jednoznačně hraje prim finská Nokia, která myšlenku ničím nerušené linie začala razit u luxusní 8810, tehdy s oblibou srovnávané s větším zapalovačem. Dnes už se nad tím nikdo nepozastaví. Aby přehled nebyl jen o anténách, tak v tabulce najdete také výčet nejdůležitějších funkcí, o nichž se v současnosti nejvíce hovoří. Pro podrobnější informace pak stačí kliknout na název telefonu.