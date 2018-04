Dopravní informace podle pohybu mobilů budou i v Německu

TomTom spustil tuto službu poprvé před necelým čtvrt rokem Nizozemí. Princip spočívá v anonymním sledování mobilních telefonů operátora. Tam, kde se telefony pohybují plynule, žádný problém nebude. Naopak pokud se v jednom místě, kde se dříve telefony pohybovaly, začnou shlukovat, lze očekávat dopravní komplikace.

Nový způsob přenosu dopravních zpráv do navigací by měl zajistit také větší aktuálnost těchto informací. Zprávy se obnovují po třech minutách, což je přibližně pětkrát častěji než u dosavadního způsobu dopravního zpravodajství. Zájemci o tuto službu si musí pořídit novou verzi navigačního přístroje TomTom One XL High Definition. Samotná služba také není zdarma, při nákupu nového modelu TomTom One XL HD ale získá uživatel roční předplatné.

TomTom One XL HD