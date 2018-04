DOOM na Windows CE

Pracuje jak na HPC tak i na PPC! http://www.eskimo.com/~hayes/doomce.html Co je potřeba (nároky programu) celkem 4 MB volného prostoru pro data (storage)

2,5 MB volné paměti pro běh programu (aplikační pamět)

Windows CE verze 2.0 a vyšší Instalace Stahněte soubor Doom1.zip , rozbalte jej a výsledkem je doom1.wad . Tento soubor uložte do složky My Documents na přístroji s Windows CE (je jedno zda do vitřní paměti nebo na kartu (storage card).

Dále je třeba stáhnout správný program podle typu procesoru (MIPS nebo SH3).

Nejnovější verze je k dispozici zde (odkaz na webovou stránku autora)

Program se spouští souborem DoomCE.exe Podporované počítače Nyní jsou podporována také Jornada 680 a HP 620/660.

Byl vylepšen zvuk. Palm-sized PC Nejlepší je umístit soubor DoomCE.exe do složky \Windows\Start Menu (nebo tam dát zástupce) Další poznámky Stisk "Esc" nebo tlačíko "exit" vyvolá menu.

Lze hrát pouze první epizodu 'Knee-Deep in the Dead'

Na PPC se ke třelbě a k otevírání dveří misí poklepat na obrazovku. Tlačítka na PPC jsou určena k pohybu vpřed a vzad. Tlačítko "rocker"je pro pohyb vlevo a vpravo.

Na HPC se používají šipky (kurzorové klávesy), střelba je stiskem CTRL, mezera pro otevření dveří. Většina dalších kláves z DOOMa pracuje na HPC také. -MO-