Chudí, mladí, nájemníci a hispánci si v USA vystačí jen s mobilem

Podmínka vyhodnocení domácnosti jako „bezdrátové“ spočívala v alespoň jedné rodině, která v tomto domě vlastní mobil, a zároveň žádné jiné, která by pod tou samou střechou měla zapojenou pevnou linku. Dále se také ještě zjišťovalo, zda domácnost od roku 2003 pevnou linku někdy vlastnila.

Oproti druhé polovině roku 2012 tak přibyly téměř tři procenta domácností, které si vystačí pouze s mobily, což je však o jedno procento méně, než kolik přibylo mezi roky 2010 a 2012. Tento vývoj naznačuje, že nárůst počtu domácností bez pevné linky má tendenci zpomalovat.

V Česku je podíl domácností bez pevné linky, ale zato s mobilním telefonem ještě markantnější. Poslední průzkum Českého statistického úřadu za rok 2012 zjistil, že domácností s mobilním telefonem je 97,8 procenta, zatímco pevnou linku využívá jen 21,8 procenta domácností.

Průzkum v USA se také zaměřil na specifické skupiny lidí, které mají v domácnosti pouze mobilní telefon. Jsou to zejména mladí, chudí, nájemníci a hispánci. Nájemníků bez pevné linky a pouze s mobilním telefonem průzkum určil 61,7 procent, lidí žijících v chudobě 56 procent a hispánců 53 procent. Podle věku pak v „bezdrátových domácnostech“ žijí až dvě třetiny lidí ve věku 25 - 29 let a více jak polovina ve věku 18 - 24 a 30 - 34 let.

V ČR je podle věku opět rozdíl o dost výraznější. Za rok 2012 měla pevnou linku pouze čtyři procenta domácností s lidmi do 29 let, zjistil Český statistický úřad.

Z průzkumu v USA vyšlo najevo i to, že lidé, kteří používají pouze bezdrátové telefony, mají sklon k požívání alkoholu více než pětkrát denně a jsou také častěji kuřáci. Je také pravděpodobnější, že mají finanční potíže, nejsou pojištěni a byli nakaženi virem HIV.