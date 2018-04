Domácnosti budou moci volat i přes TELE2

(ČIA) – I v řadových domácnostech a nejmenších firmách hodlá Českému Telecomu konkurovat společnost TELE2. Hlasové služby prostřednictvím volby operátora začne nabízet od 1. září. Uvedl to dnes generální ředitel TELE2 Fredrik Ahlberg. Jak už ČIA informovala, firma se tak po Aliatelu stane teprve druhým alternativním operátorem, který Českému Telecomu formou čtyřmístné předvolby konkuruje.

TELE2 nabízí oproti Českému Telecomu především výrazně nižší ceny volání do zahraničí. Za minutu volání do Německa, Slovenska, Rakouska a Polska zaplatí zákazník TELE2 čtyři koruny, v případě ostatních zemí Evropské unie a USA pět korun. Zhruba o korunu levněji oproti Českému Telecomu vyjde také minuta hovoru do tuzemských mobilních sítí, za kterou bude TELE2 účtovat 5,50 koruny. Také meziměstské hovory budou pro zákazníky o několik desítek haléřů levnější: ve špičce zaplatí 2,40 koruny za minutu, v levnějších pásmech pak 1,20 nebo 0,99 koruny za minutu.

Služby TELE2 si lze bezplatně aktivovat například na infolince společnosti nebo na jejích internetových stránkách. "Nebudeme účtovat žádné aktivační poplatky ani měsíční paušály," uvedl marketingový ředitel společnosti Lukáš Kubín. Pokud bude chtít zákazník využít pro konkrétní volání služeb TELE2, musí před volaným číslem vytočit ještě předčíslí 1002. Kromě účtu od Českého Telecomu pak přijde uživateli také samostatný účet od TELE2. Za dotovanou cenu 2450 korun firma nabízí i bezdrátový telefon iHear, který umožní používat služby TELE2 i bez vytáčení předvolby, protože automaticky rozezná levnější hovory.

Smlouvu o poskytování služby volby operátora mají s Českým Telecomem uzavřenou zatím pouze dva operátoři. Společnosti Aliatel a TELE2 podepsaly smlouvu ještě před 1. červencem. Právě od 1. července umožnil telekomunikační zákon telefonní služby prostřednictvím volby operátora poskytovat. Aliatel byl dosud zůstává jediným z alternativních operátorů, který službu nabízel. Vzhledem k požadavku provolat měsíčně alespoň 500 korun se však jeho nabídka zaměřovala spíše na firmy a domácnosti s vyšším

objemem hovorů.

TELE2 začala své služby poskytovat v říjnu roku 2000 v Praze a v Brně. V současnosti nabízí pevné připojení k internetu také v Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Hradci Králové a Pardubicích. Firma je součástí skupiny TELE2 AB se sídlem ve Švédsku. Ta pod značkami Tele2, Tango, Comviq a Q-GSM poskytuje služby v oblastech mobilní telefonie, datových sítí a internetu více než 16,2 milionu zákazníků ve 21 zemích.