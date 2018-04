Domácí sítě čeká růžová budoucnost

Přehršel síťových technologií a různorodost propojovaných zařízení jsou paradoxně hlavní překážkou na straně samotných uživatelů.

Domácím sítím analytici předpovídají jistý boom v letošním roce a letech následujících. Vzhledem k tomu, že celkový telekomunikační trh byl již nasycen a finančních prostředků pro další modernizaci v sítích provozovatelů a v podnikových sítích nebylo nazbyt, začali výrobci síťových zařízení hledat další trhy. Jedním z největších se ukazuje dosud zanedbávaný trh s domácími sítěmi, protože přes několikaletou osvětu se sítě v domácnostech implementovaly zatím jen sporadicky, takže převládající většina domácností je velkou příležitostí a výzvou pro dodavatele síťových technologií, pevných i bezdrátových.

Díky masové výrobě spotřební elektroniky a komunikační techniky a klesajícím cenám se řada elektronických zařízení postupně dostala do většiny domácností. Hranice mezi osobními počítači a domácí elektronikou se díky internetovým technologiím stírají. S rozvojem síťových technologií se začaly nabízet možnosti propojení spotřební elektroniky a výpočetní i komunikační techniky do jednoho efektivního celku, navázaného na rychlé připojení k Internetu.

Nasazování domácích sítí souvisí právě s rychlým nárůstem počtu širokopásmových přípojek k Internetu (xDSL, kabel, bezdrát), protože domácí uživatelé mají primárně zájem o sdílení rychlého přístupu na Internet jak pro zábavu, tak pro práci. Nesmíme totiž zapomínat, že domácí síť není určena jen pro zábavní aplikace. S rostoucím počtem profesionálů pracujících z domova (teleworker) či pracujících v domácí kanceláři (SOHO, Small Office Home Office ) rostou požadavky na domácí síť, která nese všechny vlastnosti sítě malého podniku: slouží k místní i vzdálené komunikaci a podporuje všechny podnikatelské procesy.

Trh vypadá slibně

Podle zprávy společnosti In-Stat/MDR („Entertainment Everywhere: Multimedia Home Networking 2004“) se mají do tří let dostat obraty z multimediálních domácích sítí díky konvergenci spotřební elektroniky a výpočetní techniky až na 6 miliard dolarů. Podle Dell'Oro Group má mít už v roce 2006 trh domácností a malých podniků hodnotu dokonce 7,5 miliard dolarů.

Evropa se v roce 2003 mohla pochlubit největším přírůstkem domácích bezdrátových sítí, což souvisí zejména s rozmachem širokopásmových přípojek k Internetu. Jen v západní Evropě podle zprávy In-Stat/MDR („The Western European Home Networking Market“) bylo na konci loňského roku přes čtyři milióny domácích sítí a do čtyř let má jejich počet dosáhnout čtyřnásobku. A podle nejnovější zprávy téže společnosti („Internet Based Home Control and Enabled Products: Today's Smart Home“ http://www.instat.com/…) má být v letošním roce na světě celkově kolem 35 miliónů domácích sítí a do roku 2008 má jejich počet vyšplhat téměř ke 100 miliónům.

Komunikační procesory pro zařízení do domácích sítí mají podle další zprávy analytiků In-Stat/MDR („A Chip in Every Pot: Home Networking IC Market Analysis“) prožít svůj boom v následujících čtyřech letech: v roce 2007 má objem trhu dosáhnout 277 miliónu dolarů. Objem trhu se samotnými čipy pro domácí sítě všech typů se má v té době pohybovat kolem 793 miliónů dolarů.

Domácí síť není synonymem jednoduchosti

Jakkoli se na první pohled může zdát, že domácí sítě jsou malé, a tudíž jednodušší na realizaci ve srovnání s komplexními podnikovými sítěmi, není tomu tak. Jednak se domácí sítě neomezují pouze na propojování výpočetní techniky (starších počítačů s paměťovými kapacitami, a moderních PC a laptopů všech členů domácnosti) pro sdílení souborů a periferií, ale jsou určeny také k připojení spotřební elektroniky (videa, HiFi souprav, herních konzolí apod.).

Domácí sítě navíc mohou sloužit k propojení inteligentních domácích přístrojů, spotřebičů a elektronických systémů inteligentní domácnosti (bezpečnostního systému, klimatizace a vytápění apod.) pro vzdálené řízení a monitorování přes Internet. Proto se takové domácí sítě někdy označují jako Internetové domácnosti (Internet home), inteligentní domácnosti (smart homes), či propojené domovy (connected homes). V běžné domácnosti se najdou zhruba dvě desítky zařízení a přístrojů, které mají zabudovaný čip, ale využitelnost je dosud malá, protože nepoužívají společný „jazyk“, který by jim umožňoval vzájemně komunikovat.

Různorodost systémů, které má pak domácí síť efektivně propojovat, z ní činí poměrně slušný technický oříšek i pro ostřílené síťové profesionály. Jednotlivá zařízení jsou vybavena různou plejádou rozhraní, u starší spotřební elektroniky navíc většinou firemních typů, takže je nejde přímo propojovat se zařízeními od jiných výrobců. Některé aplikace potřebují velkou přenosovou kapacitu, např. přenos videa na vyžádání z Internetu na koncové zařízení, ať obrazovka počítače nebo TV. Jiné aplikace zase potřebují mít přednost před ostatními: hlas po IP, živé video vysílání apod

Služby domácích sítí Domácí sítě v návaznosti na širokopásmové přípojky umožňují využívání následujících rezidenčních služeb: komunikace – sdílený přístup k Internetu; hlasové služby s přidanou hodnotou – hlas po IP (VoIP), videotelefonie, více telefonních spojení po jednom vedení; doprovodné služby jako zobrazení informace na displeji TV o příchozím faxu nebo e-mailu, ztlumení zvuku při zazvonění telefonu;

– sdílený přístup k Internetu; hlasové služby s přidanou hodnotou – hlas po IP (VoIP), videotelefonie, více telefonních spojení po jednom vedení; doprovodné služby jako zobrazení informace na displeji TV o příchozím faxu nebo e-mailu, ztlumení zvuku při zazvonění telefonu; zábava – analogová, digitální nebo satelitní TV, audio (CD, rozhlas, Internetové rádio), video a DVD, video služby jako video na vyžádání (VoD) nebo video streaming ; on-line hry;

– analogová, digitální nebo satelitní TV, audio (CD, rozhlas, Internetové rádio), video a DVD, video služby jako video na vyžádání (VoD) nebo ; on-line hry; domácí kancelář – bezpečný a rychlý přístup k Internetu a podnikové síti (pro pracovníky na dálku, telecommuters, home workers ), hlasové (pevné a mobilní), datové i obrazové služby (multimediální komunikace, videokonference, kolaborativní práce on-line); přístup ke vzdáleným kancelářským informačním systémům, vzdáleným uloženým souborům, přístup ke službám třetích stran (např. elektronické bankovnictví), interní a externí elektronická pošta, několik simultánních datových spojení, využití periferních zařízení (fax, tiskárna, skener);

– bezpečný a rychlý přístup k Internetu a podnikové síti (pro pracovníky na dálku, ), hlasové (pevné a mobilní), datové i obrazové služby (multimediální komunikace, videokonference, kolaborativní práce on-line); přístup ke vzdáleným kancelářským informačním systémům, vzdáleným uloženým souborům, přístup ke službám třetích stran (např. elektronické bankovnictví), interní a externí elektronická pošta, několik simultánních datových spojení, využití periferních zařízení (fax, tiskárna, skener); domácí systémy automatizace – management spotřeby energie, místní i vzdálené ovládání funkcí a zařízení v domácnosti, péče o závislé osoby či domácí mazlíčky; jednotné řízení inteligentních zařízení připojených na síť pro jejich ovládání na dálku (např. z práce, při pobytu na dovolené, nebo na cestě domů) pro zahájení nebo nastavení nějaké činnosti (např. vytápění, otevírání garážových dveří, nahrávání oblíbeného filmu), postupně vzájemně provázané (např. inteligentní lednička budoucnosti bude schopna zařídit on-line nákup docházejících a chybějících potravin); systémy domácího klimatu zahrnují řízení vytápění, větrání a klimatizace (na základě pravidelného monitorování teploty, s možností ekonomického řízení klimatu);

– management spotřeby energie, místní i vzdálené ovládání funkcí a zařízení v domácnosti, péče o závislé osoby či domácí mazlíčky; jednotné řízení inteligentních zařízení připojených na síť pro jejich ovládání na dálku (např. z práce, při pobytu na dovolené, nebo na cestě domů) pro zahájení nebo nastavení nějaké činnosti (např. vytápění, otevírání garážových dveří, nahrávání oblíbeného filmu), postupně vzájemně provázané (např. inteligentní lednička budoucnosti bude schopna zařídit on-line nákup docházejících a chybějících potravin); systémy domácího klimatu zahrnují řízení vytápění, větrání a klimatizace (na základě pravidelného monitorování teploty, s možností ekonomického řízení klimatu); bezpečnost – bezpečnost jak majetku a samotné domácnosti, tak domácí informační technologie a sítě proti virům a jiným útokům; monitorovací a senzorové systémy (detektory pohybu a teploty, kamerové dohledové systémy), poplašné systémy; ovládání a ochrana domácnosti a pozemku a/nebo dohled nad dětmi nebo starými a postiženými členy domácnosti, to vše na dálku např. prostřednictvím webového rozhraní nebo PDA.

Jenomže domácí síť nespravuje IT specialista, kterého najdeme v podnikových sítích. Domácí uživatel nemusí být ani příliš technický typ, přesto má zájem o vybudování vlastní funkční domácí sítě, optimálně řešené i s výhledem do budoucna. Do hry vstupují mnohá kritéria: otázky nákladů, komfortu, zamýšlených aplikací, propojovaných koncových zařízení, typ širokopásmové přípojky a také technická zdatnost majitele sítě.

Někteří poskytovatelé rychlého připojení na Internet do své nabídky začleňují i navazující prvky pro realizaci domácí sítě, ale většinou se uživatelé musí o svoji síť postarat sami. Proto potřebují předem získat všechny potřebné informace, aby se mohli správně rozhodnout a domácí síť se stala dobrým „sluhou“ a nikoli noční můrou nebo „jen“ vyhozenými penězi.

Příklad: Korea Korea jako vedoucí země světa v nabídce širokopásmových přípojek je také nejdál v poskytování navazujících služeb, mezi něž patří domácí sítě. Telekomunikační provozovatel KT nabízí svým uživatelům bezdrátovou domácí síťovou službu, prostřednictvím níž mohou uživatelé propojit svou domácí spotřební elektroniku. Služba Home N dovoluje zákazníkům stahovat TV programy pro pozdější shlédnutí. Systém také umožňuje uživatelům postavit si vlastní domácí bezpečnostní systém, který může snímat situaci v domácnosti prostřednictvím webových kamer a prostřednictvím bezdrátového serveru vysílat snímky na mobilní telefon. TV diváci zase mohou posílat textové zprávy na mobilní telefon právě prostřednictvím TV. KT svoji službu testoval na přelomu roku a evidentně se osvědčila. Celý systém v plně komerčním provozu dnes přijde korejské uživatele na necelých 14 dolarů měsíčně. Předpokladem je instalace centrálního bezdrátového řídicího systému, který stojí 350 dolarů.

