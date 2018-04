Všichni tři stávající mobilní operátoři v České republice dnes odmítli koupit UMTS licence v prvním kole. Eurotel, Radiomobil (síť Paegas) i Český mobil (síť Oskar) uvádějí stejný důvod - povolení na provoz sítí třetí generace je moc drahé v poměru k výnosu, který celá investice přinese. Vláda totiž počítá s tím, že prodej licencí přinese do rozpočtu 20 miliard korun, což odpovídá částce 6,7 miliardy korun, kterou by měl zaplatit každý z operátorů. Tendr se tedy dostává do druhého kola, kterým je dražba. Ta by již měla být podle slov náměstka ministra financí Eduarda Janoty úspěšnější, neboť zájem projevili údajně i operátoři ze zahraničí (rozsáhlejší analýzu jsme provedli v tomto článku).

Bližší informace o nezájmu českých operátorů platit za licence na sítě UMTS 6,7 miliardy korun přináší iDnes v sekci Ekonomika v článku Domácí operátoři bojkotují UMTS.