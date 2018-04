Doktoři varují uživatele chytrých nokií: Žárlivé notebooky vám mohou ublížit!

Do e-mailové schránky dostáváme zprávu, ve které jsme několika větami varováni před používáním mobilních telefonů Nseries, tedy nokií s operačním systémem Symbian a označením "N". E-Mail se však nezdá jako klasický spam, a tak otevíráme na první pohled neškodně vypadající internetovou stránku s názvem Jealous Computers (v překladu z angličtiny – žárlivé počítače). Jejím obsahem jsme více než překvapeni.

Notebooky vyvolaly vzpouru po celém světě

Hned na hlavní stránce poněkud zvláštního portálu si pročítáme výsledné statistiky velmi rozsáhlého výzkumu, který provedla organizace s názvem HeCoVoG (v překladu Zdravotnická organizace počítačových dobrovolných odborníků). V té se dozvídáme zajímavé poznatky. Zvýšená agresivita všech notebooků po celém světě v posledních měsících je způsobena žárlivostí na chytré telefony Nokia. Na ně totiž výrobce spustil před delší dobou reklamní kampaň s názvem "It´s what computers have become" ("To, čím se staly počítače"), což způsobilo, že notebooky se v blízkosti těchto telefonů začnou bouřit a fyzicky napadají i své uživatele. V tu chvíli už začínáme tušit, kdo má v takto originální internetové stránce prsty.

Nezahálíme a spouštíme video v levém sloupci s přísně vyhlížející doktorkou jménem K. M. Shopova. Ta je už na první pohled odhodlaná sdělit světu pravdu o hrozbě žárlivých počítačů. "Za mnou jsou obrázky lidí, kteří byli napadeni ve chvíli, kdy používali svůj chytrý telefon. Důrazně bych proto chtěla apelovat na všechny uživatele mobilů řady Nseries o obezřetnost před nebezpečím, kterému se každodenně vystavují," říká v jedné z pasáží krátké videosekvence.

Chtěla jen natočit svůj pokoj

Nyní již se zájmem otevíráme záložku s názvem "Shocking Footage" a spouštíme svědectví zahraniční studentky v Londýně. Ta právě dostala ke svým narozeninám nový mobilní telefon Nokia N95 a rozhodla se, že svým rodičům s jeho pomocí natočí krátký pozdrav. Ve chvíli, kdy se přiblíží ke svému psacímu stolu, je však napadena svým laptopem a nepříjemně znějící výkřiky nám evokují, že se jednalo o bolestivý útok. Pokud by vám ani toto "drastické video" nestačilo, můžete si pustit nepříjemný zážitek jednoho z "dovolenkářů", který se střetl se svým notebookem přímo na pláži. Pod tímto videem navíc můžete spatřit až nepříjemně detailní obrázky ran způsobených žárlivými laptopy.

Jak se bránit?

Dost už však bylo křiku a nepěkných obrázků. V záložce "Safety Tips" se můžete informovat, jak útokům ze strany žárlivého hardwaru předejít. Zde si můžete pustit instruktážní video pro domácnost nebo pracoviště. V něm vám mužský hlas doporučí, že při útoku nemáte laptop odhazovat nebo odkopávat, neboť by vás mohl "kousnout". Vždy je vhodné použít dlouhou tyč či například klasické koště. Posloužit také může několik těžkých knih, které lze položit na horní desku přenosného počítače. Pokud ke zranění dojde, je radno si přiložit na ránu led a vyhledat specializovanou lékařskou pomoc.





Sdružení dobrovolných počítačových odborníků však nabízí ke koupi i zajímavé pomůcky proti napadení. Speciální hrneček, který je z jedné strany průhledný a ze druhé tmavý, zabrání v útoku tím způsobem, že laptop nebude mít šanci chytrý telefon nijak spatřit. Co se ovšem nestalo, když jsme si chtěli tuto "vychytávku" objednat – po otevření nového okna internetového obchodu jsme byli informováni o tom, že továrna skladující tyto speciální hrnky byla napadena žárlivými počítači, a proto je distribuce tohoto produktu zcela ukončena.

Originální kampaň, která zaujme masy

Až bulvárně znějící slogany a zprávy, které lze na internetové stránce www.jealouscomputers.com naleznout, mají jediný a důležitý účel – sdělit co největšímu počtu obyvatel na světě, že chytré telefony Nokie jsou tak dobrými pomocníky člověka, že už i výkonné laptopy na ně mohou žárlit. Musíme uznat, že finskému výrobci se tato podivuhodná reklamní kampaň povedla. Takové absurditě se nevyrovnají ani legendární reklamy na prací prášky. Lidé si mezi sebou posílají s úsměvem upozornění o vzbouřených přenosných počítačích a společnost si mne ruce nad vzrůstajícími zisky z jejich prodeje. Tvorba tohoto webu musela vyžadovat značnou míru fantazie a kreativity, kterou jsme zkrátka nemohli nechat bez povšimnutí.

Redakce Mobil.cz dodává, že ač její osazenstvo zkoušelo všechny nové "chytré" nokie, které výrobce označuje nadneseně jako multimediální počítače (Multimedia Computers), přesto zůstává při práci u starých dobrých notebooků. Naštěstí ty naše nekoušou.