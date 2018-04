Doktor s iPhonem na vašich prsou není blázen. Telefon nahrazuje stetoskop

Spustit aplikaci, osm sekund nechat telefon přiložený na holém hrudníku a podívat se na spektogram. To v budoucnu postačí lékaři, pokud bude pozorovat ozvy srdce pacienta. V aplikačním obchodě AppStore se totiž objevila nová aplikace iSthetoscope, která dokáže nahradit klasické stetoskopy.

Vytvořil ji tým kardiologů v čele s Peterem Bentleym na University College v Londýně. Aplikaci si může stáhnout úplně každý, a to za poplatek 0,79 eura, tedy asi devatenáct korun. Už to udělaly tisíce uživatelů. "Začalo to jako legrace. Jenže pak nám postupně volali kardiologové z různých koutů světa a tvrdili, že ta aplikace funguje mnohem lépe než běžné stetoskopy," říká Bentley.

Důvodů, proč by měl lékař nahradit desítkami let prověřený nástroj mobilním telefonem, je několik. Především si výsledky může uložit v digitální podobě a posléze je prozkoumat na velké obrazovce počítače. Stejně tak může graficky znázorněný tlukot srdce odeslat prostřednictvím e-mailové zprávy některému ze svých kolegů a výsledek tak velmi jednoduše prokonzultovat.

Mobilní telefon je v dnešní době běžným pomocníkem lékařů, především pak v USA. Podle statistik využilo svůj smartphone k diagnóze pacienta zhruba 64 procent doktorů.

Samodiagnostika iPhonem

Uživatel aplikace se přímo z hlavního menu dostane k videonahrávkám umístěným na serveru YouTube, kde je jasně znázorněno, jak se má mobilní telefon přiložit k tělu. Do budoucna se totiž počítá i s tím, že by si tlukot srdce měřili prostřednictvím iPhonu pacienti sami přímo z domova.

"Smartphony jsou opravdu chytré přístroje. Mají citlivé senzory a displeje s kvalitním rozlišením," říká autor programu Peter Bentley. Domnívá se, že s pomocí takzvaných chytrých telefonů bude v budoucnu možné změřit i krevní tlak či provést ultrazvuk. "Diagnostikovat šelest nebo jiné srdeční onemocnění zatím aplikace neumí. Pro šikovného programátora je to ovšem otázka několika měsíců," dodal Bentley.

Aplikace je jakousi naději zejména pro země třetího světa, odkud by se spektogramy daly prostřednictvím internetu posílat do vyspělých zemí k detailní analýze. Autoři pak chtějí program v chudých zemích nabídnout dokonce zcela zdarma.