Doktor Google - Google má nové služby, použijete je i vy?

, aktualizováno

Hodně lidí si už zvyklo organizovat svůj život pomocí služeb, které jim nabízí vyhledávač Google. E-mailová schránka s obrovskou kapacitou, webový kalendář, sdílené dokumenty a tabulky… Kancelářské aplikace zřejmě patří mezi nejčastěji využívané služby. Nepočítáme-li tedy samotné vyhledávání, samozřejmě. Jedním z nedávných přírůstků, kterým se Google opět trochu přibližuje k Velkému bratrovi George Orwella, je služba Google Health. Jde o internetovou zdravotní knížku sloužící k organizaci zdravotních záznamů. Svou záložku zde mají třeba alergie nebo léky. U těch si můžete ve většině případů zobrazit příbalovou informaci, a co je hlavní, aplikace umí sama upozornit na křížení účinků souběžně užívaných léků. Služba je zatím určena především obyvatelům USA, i když zaregistrovat se do ní klidně můžete. Těžko v ní ale budete hledat u nás dostupné léky. Buď v databázi nejsou nebo se jmenují jinak a mají trochu jiné složení. Informace o zdravotním stavu jsou poměrně citlivé, proto se samozřejmě objevily pochybnosti o bezpečnosti dat. Je ale čistě na vás, co o sobě prozradíte. Technooptimisté si navíc myslí, že strojové zpracování informací je mnohem spolehlivější a bezpečnější než lidské psaní na papír. Služba se vyvíjí od roku 2006, letos byla otestována a spuštěna. Zatím je zdarma a dokonce i bez reklam. Designově se nijak neliší od ostatních služeb Googlu, vzhled je jednoduchý a účelný. Nad kvalitou služby bdí rada sestavená z odborných poradců.