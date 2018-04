Dokonáno jest! Namísto analogové linky máme v kanceláři EuroISDN přípojku, což s sebou přineslo také změnu čísla, takže na spodku každé stránky byste již měli vidět naše nové telefonní číslo 02-96309090 (změnila se jen ta 30 z původní 18)

Dokonáno jest! Namísto analogové linky máme v kanceláři EuroISDN přípojku, což s sebou přineslo také změnu čísla, takže na spodku každé stránky byste již měli vidět(změnila se jen ta 30 z původní 18). Kdo jste si mysleli, že instalace ISDN bude humorná, nebudete zklamáni. Byla. Vše začalo před několika týdny, kdy jsme se rozhodli pořídit si nějakou ústřednu. Po „výběrovém řízení“, kdy Petrem a mnou připravená kritéria dala tušit spíše na dodávku ústředny pro menší mobilní síť, jsme se rozhodli pro produkty Siemens. Nakoupit je měl Marko a to tak, že buďto bude malý HiCom a když to nevyjde, koupí se ISDN GigaSet 2060. Tím jsem vše pustil z hlavy až do okamžiku, kdy mne před dveřmi do domu, kde máme kancelář, odchytla ostraha. Že prý nám přivezli ústřednu a že jsou stěhováci nervózní, že to má přijít do třetího patra. Aby nebyli – na korbě náklaďáku si to hovělo několik dvoumetrových beden s velkým nápisem Siemens EWSD a Liazka byla té ústředny plná. Rozumějte, EWSD je ústředna, která nejenom zvládne menší mobilní síť, ale i klidně větší město. Vyřítil jsem se do kanceláře a hlasem plným medu jsem se Marka přeptal, kterak že objednal ústřednu. Marko odpověděl, že v pohodě a že by ji měli dneska přivést. Stojí dole, odvětil jsem. Marko se šel přesvědčit a za chvíli přinesl i řešení. To EWSD bylo určeno pro Dattel, který má ve sklepě našeho domu ústřednu. Malou igelitku s miniaturní bedýnkou GigaSetu přinesli za pár hodin… Sama montáž ISDN přípojky se odehrála bez nějakých dramatických zvratů, samozřejmě máme ISDN od Dattelu. Je dost dobře nemyslitelné, že bychom si vzali ISDN od SPT Telecom, když máme o tři patra níže ústřednu Dattelu a celý Dattel o dům vedle. A co na tom všem bude pro vás zajímavé? Chystáme malou případovou studii o tom, jak vybavit malou firmu plně komfortní DECT mobilní sítí za co nejméně peněz. Testováno na nás samotných…