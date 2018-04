Dokonalá záloha mobilu: zdarma, rychle, bez kabelů

Vzdálená synchronizace dat pomocí protokolu SyncML není v mobilním světě žádnou novinkou. Nové telefony ve středí a vyšší cenové kategorii si s touto technologií dobře rozumějí již několik let. Dnes představovaný Zyb ani není prvním projektem, který ji mobilním uživatelům zpřístupnil. Toto řešení je ovšem natolik propracované, že stojí za vyzkoušení.

Pokud jste někdy o mobil přišli, patrně víte, jak to v dnešní době odtrhne jedince od okolí. Najednou nemáte spojení na své známé ani kolegy do práce. Záloha kontaktů přitom stále vyžaduje alespoň instalaci softwaru do počítače, kabely, infarport nebo Bluetooth. Existuje ovšem i snadné řešení. Poradí si s ním opravdu každý a nezbývá než zlomit hůl nad mobilními operátory, kteří jej - na rozdíl od spousty hloupostí - nedokázali zatím zákazníkům nabídnout. Alespoň ne za srovnatelnou cenu.

Rychle a zdarma

Internetová aplikace Zyb vám umožní zaregistrovat svůj mobilní telefon a vytvořit zálohu kontaktů a záznamů v kalendáři. Data se odešlou podle vašeho nastavení přes WAP nebo internet. Položky pak můžete přímo na internetu upravovat a jednoduše odeslat zpátky na mobil. Celý projekt je ve stádiu Beta verze, ale základní funkce jsou již plně funkční a co je důležité: zdarma. Resp. platíte pouze za přenesená data (výši datových poplatků rozebírají čtenáři v diskusi). Autoři počítají i s nadstandardními službami jako napojení na Outlook. Vyžaduje to však dokoupení speciálního software.

Grafika i uživatelské prostředí jsou velmi přátelské a ani začátečníci by se zálohou dat neměli mít problém. V případě ztráty nebo výměny telefonu stačí v menu zaregistrovat nový model a data na něj odeslat. Úplně všechny telefony se Zybem nespojíte, ale většina nových modelů si s ním rozumí. Už dnes tam najdete přes 200 dostupných modelů slavných značek včetně těch nejnovějších a jejich počet rychle roste.

Riziko zneužití

Je odesílání kontaktů na neznámý server bezpečné? To nevíme. Když si ovšem zaregistrujete a začnete používat e-mailovou adresu, tak také dáváte všanc kontakty na své okolí a málokoho napadne, že by je správce serveru mohl zneužít. Naše redakční kontakty už jsou touto dobou na Zybu nakopírované a když se cokoliv stane, dáme vědět.



Úvodní stránka aplikace Zyb. Stačí se přihlásit nebo zaregistrovat



Vyplníte jen základní údaje, typ telefonu a číslo, kam se odešle nastavení



Vybraný model si ověříte obrázkem, odsouhlasíte podmínky a jde se dál



Během několika vteřin přijde na váš mobil nastavení synchronizace, které uložíte



Telefon vyzve k zadání ověřovacího kódu: 1234



Pokud máte funkční WAP nebo internet, v menu připojení stačí povolit vzdálenou synchronizaci. Za pár vteřin už telefon data sám odešle



A jsou na netu. Kontakty můžete po přihlášení editovat, sdílet a samozřejmě odeslat zpátky třeba na nový mobil. Zálohují se pouze data z paměti přístroje. Pokud máte kontakty na SIM kartě, musíte je nejprve překopírovat



Takto vypadá pohled na váš mobilní kalendář přes Zyb. Stačí přidat poznámku a odeslat. Autoři zvládnou i napojení na Outlook



Titulní stránka Zyb po dalším přihlášení. K jednomu účtu jsme zaregistrovali i další telefony. Testované Nokie N70, 9300 a 6280 fungují bez problémů