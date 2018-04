Dokázáno: jen šest lidí vás dělí od Gatese nebo Dalajlámy

Počet obyvatel na Zemi se sice rapidně zvyšuje, ale díky moderním komunikačním prostředkům je mezi námi stále větší propojenost. Zjistilo se, že mezi dvěma jakýmikoli lidmi na světě je v průměru jen 6,6 mezistupně.

Technologie se navíc vyvíjejí a přemísťují do mobilních telefonů. Ať už jste tedy ve velkoměstě nebo třeba uprostřed pouště, můžete kontaktovat své přátele a přes ně další a další lidi. Prakticky kdykoli a odkudkoli.

Bill Gates nebo dalajlama? Známe se všichni

Výsledky studie analytiků firmy Microsoft dokazují, že mezi vámi a americkým prezidentem či třeba tibetským duchovním vůdcem je maximálně sedm jiných lidí. Průkazným materiálem se staly desítky milionů takzvaných instantních zpráv, které si mezi sebou lidé posílají prostřednictvím svých počítačů a mobilních telefonů.

"Je to pro mě doslova šokující zjištění. Lidé tušili, že všichni pozemšťané jsou si velmi blízcí. My jsme ale nyní dokázali, že to nejsou jen povídačky," řekl listu The Washington Post Eric Horvitz, jeden z tvůrců tohoto projektu.

80 let stará domněnka

Zní to až neuvěřitelně, ale s podobnou teorií přišel už v roce 1927 maďarský spisovatel Frigyes Karinthy. V jednom ze svých děl zveřejnil domněnku, že přes pouhých pět svých známých mohou být propojeni libovolní dva lidé na planetě.

V šedesátých letech mu dal za pravdu americký vědec Stanley Milgram (proslavený mimo jiné také pokusem o uctívání autorit) a učinil zajímavý experiment. Necelých 300 lidí z amerického státu Nebraska mělo odeslat dopis na konkrétní adresu v Bostonu, ovšem bez použití pošty. Vše muselo proběhnout jen přes jejich známé, známé jejich známých a tak dále.

Milgram zjistil, že dopisy se od každého z účastníků pokusu dostávaly přes Spojené státy americké maximálně přes šest lidí. Položil tak základy teorii, kterou nazval "Six degrees of separation", tedy v překladu "Šest stupňů odloučení".

Grafické znázornění teorie s názvem "Šest stupňů odloučení"

Pro nepřesnosti však jeho pokus nebyl oficiálně uznán a už se zdálo, že zůstane navždy jen domněnkou.

Teď je vše potvrzeno. Výzkumníci Microsoftu porovnali v databázi přes třicet milionů zpráv, které si mezi sebou poslalo zhruba 180 milionů uživatelů mobilních telefonů a internetové komunikační platformy MSN.

Kdyby Stanley Milgram ještě žil, mohl by být spokojený - jeho teorie o tom, že se zná vlastně téměř každý s každým, se díky moderním technologiím stala nezpochybnitelnou.

A jak je to možné? Sociologové se domnívají, že v celém řetězci se vždy nachází alespoň jeden člověk, který má několikanásobně více kontaktů a stýká se s mnoha lidmi. Přes něj jde pak většina mezilidských spojení.

Mobily a internet pokladem pro sociologii

Jak je vidět, mobilní telefony a internet se stávají nejspolehlivějším nástrojem pro vytváření obdobných sociologických průzkumů. Nedávno jsme vás informovali o sledování sta tisíc lidí pomocí jejich mobilních telefonů.

Z průzkumu tehdy vzešlo, že celé tři čtvrtiny obyvatel se během šesti měsíců od svého domova nevzdálily více jak na třicet kilometrů.