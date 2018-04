Dojmy z Paegas WAPu - tentokrát naostro

Po dlouhém shánění mobilního telefonu podporujícího WAP, přesněji(tzn. ne Ericsson R320), jsme konečně získali skvělou příležitost si otestovat, co to vlastně Radiomobil na své zákazníky upekl. Po několika měsících od představení WAPových služeb v síti Eurotelu si tak konečně přijdou na své i zákazníci druhého tábora. Těm byly zpřístupněny služby WAPu od poloviny února letošního roku.

Vzhledem k tomu, že "domovský WAP" Paegasu je dostupný pouze pro poctivě platící zákazníky, ztrácí tak jiný uživatel možnost si předem vyzkoušet rozsah služeb prostřednictvím simulátoru na PC a standardního připojení k internetu. Jedinou vyjímkou je snad WAPová verze internetových stránek operátora, kterou najdete na adrese wap.paegas.cz. Jistě tak přivítáte kromě zhodnocení funkčnosti i seznámení s poněkud rozsáhlou strukturou WAPových stránek, kterými byli zákazníci obdarováni.

Službu Paegas WAP jsme měli možnost vyzkoušet prostřednictvím telefonu Motorola TimePort P7389, který tvoří rovnou polovinu nabídky Radiomobilu co se týče telefonů podporujících WAP.

Úvodní nastavení telefonu pro práci s WAPem je poněkud únavné, ale operátoři byli vcelku ochotní k jeho vysvětlení. O nastavení jsme už také psali, ale pro úplnost si jej ve zkratce připomeneme:

IP adresa: 010.000.000.010

číslo portu: 9201

telefonní číslo: +420603124927

uživatel: wap

heslo: wap

rychlost bps: 9600

překročený čas: 600

typ linky: ISDN

Samozřejmostí jsou aktivované datové služby, které jsou v této době u běžných tarifů zpřístupněny automaticky a u Twistu na požádání u infolinky (v obou případech je aktivace zdarma a bez měsíčního paušálu za datové služby). Jedná se naštěstí o jednorázový úkon a skutečného připojení pak už vždy dosáhnete jen stisknutím tlačítka "Menu" a vybráním funkce "Přístup na Internet".

Při prvním vstupu do služby Paegas WAP nejprve dochází k registraci. Je tedy nutné nechat datový hovor automaticky ukončit. Pokud dojde k úspěšnému provedení registrace, obdržíte krátkou textovou zprávu (SMS) informující o aktivaci přístupu ke službě.

Nyní tedy k avizované struktuře "domovských WAP stránek" Paegasu:

Pošta

Profil (Přehled Paegas Info, Paegas Info Plus, Vyúčtování, Aktivované služby, Paegas Bonus, Nastavení, Mobilní E-mail)

Paegas stránky

Informační služby

Nákup

Odkazy

International

Zatímco obsah některých částí je patrný již z jejich názvu, jiné si jistě vyžádají podrobnější komentář. Ten najdete v rozšířené verzi tohoto článku na WAPServeru.

Ještě bychom vám ale měli přiblížit dojmy, ke kterým jsme po několikahodinovém trápení telefonu s WAPem Paegasu dospěli. O rozsahu služeb si můžete obrázek zřejmě udělat sami. Zatím však nepadla řeč o skutečnosti, že WAPování s Paegasem provázela i řada horkých chvil.

Předně tedy - rychlost. Je nanejvýš zřejmé, že pro člověka, který je zvyklý na co nejkratší odchozí hovory a tedy hodně šetří, není WAP zrovna určen. Ochota telefonu při stahování jednotlivých stránek se příliš pochválit nedá - při rychlosti 9,6 kbps se ani není čemu divit. Fyzická omezení rychlosti přenosu v síti však zřejmě nebudou jediným důvodem nechvalné rychlosti. Přispívá k tomu jistě i činnost WAP-brány, která musí každou stránku přivést do tvaru stravitelného telefonem.

Dalším a podstatně větším problémem je úspěšnost stahování stránek. Tady by se měl Paegas už vážně zamyslet. Zhruba polovina stahování totiž skončila hláškou "Compile error" nebo "Could not connect to site". Jejich význam je vám asi dobře známý. Lze spekulovat o příčinnách takového chování. Pravda je, že k nim docházelo výhradně přímo na "domovských stránkách". Pokud jsme "zabrousili" např. v položce Odkazy na jiný server (Centrum, Atlas atd.), vše bylo naprosto bezproblémů. Hlavní příčina problémů tedy bude nejspíše na straně serveru, kde jsou uloženy domovské stránky, ne přímo ve WAPu. Navíc se také mohlo jednat o "časově omezenou indispozici".

Závěr nebude příliš dlouhý a nepřinese ani nic neočekávaného. Jasné zlepšení služby lze očekávat se zavedením technologie rychlého přenosu dat GPRS, kterou podle všeho Paegas představí jako první. Přesné datum však neznáme, proto se zatím u Paegasu musíme spolehnout na to, co máme. A jelikož se jedná teprve o první krůčky tohoto českého operátora ve WAPu, musíme jej i přes drobné problémy pochválit za kus odvedené práce.