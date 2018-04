Dohodu s Oskarem nyní můžete beztrestně vypovědět

Až do 28. září 2001 mohou majitelé tarifů Dohoda s Oskarem beztrestně odstoupit od několikaletého závazku používat síť Oskar. Nebudou muset zaplatit penále ve výši tří tisíc korun, což by jim hrozilo kdykoliv jindy. Podle všeobecných podmínek Českého Mobilu je totiž možné vypovědět smlouvu, když se změní programy služeb nebo ceník operátora.

Český Mobil od 14. září 2001 provádí úpravy v ceníku tarifů Slyším Vás, Dohoda s Oskarem a ­Volám málo. Zatímco všechny změny minutových cen hovorného jsou zlevněním, u prvních dvou tarifů se zdražuje cena textové zprávy odeslané do jiných sítí, zatímco v rámci Oskara zůstává cena beze změn (z 0,55/0,37 Kč u Slyším Vás a 0,55 Kč u Dohody na 1,58 Kč u obou tarifů). Nemálo uživatelů si právě Slyším Vás pořídilo jenom nebo především kvůli možnosti posílat levně textové zprávy (cenu textovky u nových tarifů RadioMobilu lze stlačit až na 1,05 Kč). Ti tedy teď možná budou zklamaní, ale příliš se pro ně nemění – tarif mohou klidně vypovědět, zdarma změnit na jiný, nebo si ho ponechat v šuplíku a zaplatit jednou za rok 120 korun. Jak jsou na tom ovšem majitelé tarifu Dohoda s Oskarem, kteří jsou vázáni smlouvou na určitou dobu?

V souvislosti s avizovaným zdražením textových zpráv mohou někteří uživatelé chtít vypovědět několikaletou smlouvu, podle které musí tři až čtyři roky (záleží to na době uzavření smlouvy) používat tarif Dohoda s Oskarem. Podle našeho právního specialisty Aleše Růžičky ze všeobecných podmínek Českého Mobilu a jejich dodatků plyne, že by i tak měl zákazník zaplatit tři tisíce pokuty, nebo doplatit rozdíl měsíčních poplatků.

Jak nám ale potvrdil Roman Frkous z tiskového oddělení Českého Mobilu, zákazníci, kteří se rozhodnou vypovědět smlouvu na základě změny cen, nebudou muset nic doplácet. „Ano, je to tak,“ potvrdila nám i pracovnice infolinky sítě Oskar, kterou náš dotaz na tento způsob vypovězení smlouvy zjevně překvapil. „Pro ukončení smlouvy musíte poslat písemnou výpověď na adresu Českého Mobilu,“ dodala ještě a doporučila nám, ať si pro jistotu přečteme všeobecné podmínky. V těch se v bodu 12.1.3 říká: „Pokud proti úpravám nebo změnám nevznese Účastník námitky během výše uvedené lhůty, předpokládá se, že s nimi vyjádřil souhlas.“ Bod 12.1.4 pokračuje: „V opačném případě může Účastník z důvodu změn, s nimiž nesouhlasí, požádat Poskytovatele o ukončení Smlouvy, a to během patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejich vstoupení v účinnost a to písemným oznámením Poskytovateli obsahujícím zdůvodnění. Nedohodnou-li se strany jinak, Poskytovatel ukončí poskytování služeb Účastníkovi, a to s předchozím oznámením v přiměřené lhůtě. Po dobu této lhůty, tj. do okamžiku ukončení poskytování služeb, platí pro Účastníka původní ustanovení Všeobecných podmínek a Ceníku.“

Jste-li z předchozích informací poněkud zmatení, nezoufejte, nejste sami. Skutečnost je taková, že Český Mobil se rozhodl odpustit zákazníkům s tarifem Dohoda s Oskarem doplatek měsíčních poplatků do konce smlouvy, pokud se na základě zdražení odeslaných textových zpráv rozhodnou smlouvu vypovědět. A to i přesto, že ho k tomu všeobecné podmínky nezavazují. Rozhodně by se nemělo stát, že po vás bude někdo doplatek v tomto případě požadovat. Takže jste-li nespokojeni s novou cenou za odeslané textové zprávy, máte do 28. září možnost rozloučit se s Oskarovými službami. Jak doporučuje sám Oskar: “Chcete-li si posílat co nejlevnější SMS mezi sebou, stačí si pořídit dva tarify Slyším Vás nebo Dohoda s Oskarem.”

Jak na to

V období od 27. září do 29. října můžete jako zákazník s tarifním programem Dohoda s Oskarem požádat o předčasné ukončení smlouvy. Stačí jako důvod ukončení smlouvy uvést zdražení SMS a nemusíte se bát jakýchkoliv poplatků. “Umožňujeme zákazníkovi svobodně se rozhodnout,” říká Oskar.

Je třaba písemně kontaktovat Oskarovo Oddělení reklamací, (Český Mobil, a.s.; Vinohradská 167; 100 00; Praha 10). Oskar sám doporučuje použít tuto formulaci, která zajistí hladký průběh celé operace zrušení tarifu:

“Žádám o předčasné ukončení smlouvy u tarifu Dohoda s Oskarem na telefonní číslo xxxx xxx xxx, uzavřené dne XX.YY.ZZZZ z důvodu zdražení ceny SMS odesílaných do jiných sítí, které vstoupí v platnost dne 14. září 2001.

Podobné je to s přestupem na jiný tarif, který je normálně v případě změny z Dohody zatížen poplatkem 1000 korun. V těchto dnech, až do 30. září, lze přejít na jakýkoliv jiný paušál nebo na předplacenou službu Oskarta zadarmo, od října budou opět zavedeny klasické sazby. Změnu tarifu lze provést pouhým zavoláním na Oskarlinku.