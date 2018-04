Dohodnutou cenu za Český Telecom vláda nebude měnit

(ČIA) – Konsorcium společností Deutsche Bank a TDC má do 15. října vládě předložit kupní smlouvu na 51 procent akcií Českého Telecomu. Podle srpnového rozhodnutí vlády má cena za transakci činit 55 miliard korun.

Mlynář je přesvědčen, že privatizace dominantního operátora zajistí větší konkurenci na tuzemském telekomunikačním trhu. K ní by měla přispět novela telekomunikačního zákona, kterou vláda připravuje ještě na letošní rok. Podle Mlynáře by mimo jiné měla také upravit pronájmy takzvaných místních smyček konkurenci Telecomu. Do konce příštího roku pak vláda hodlá předložit zcela nový zákon, který již v souladu s nejnovější legislativou Evropské unie používá pojem "elektronické komunikace". Na jeho přípravě chce Mlynář úzce spolupracovat s odborníky.

Konkurenti Českého Telecomu naposledy dominantního operátora kritizovali za způsob, jakým s nimi jednal o novém modelu účtování za telefonické připojení k internetu. O možném řešení situace minulý týden s generálním ředitelem Českého Telecomu Přemyslem Klímou jednal i sám Mlynář. Klíma dnes během Invexu bez bližších podrobností uvedl, že firma nyní navrhla Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) tři možné způsoby účtování. Právě ČTÚ totiž Telecomu zakázal od 1. října použít způsob, který navrhl dominantní operátor a s nímž další významní internetoví provideři nesouhlasili.