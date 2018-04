Dohoda je lepší než regulace, myslí si Bérová o roamingu

S návrhem na regulaci vysokých cen, které neodpovídají vynaloženým nákladům a výrazně se liší v jednotlivých zemích, přišla nedávno Evropská komise.

Rada ministrů se jím má zabývat v polovině června. Velké evropské mobilní skupiny Vodafone, T-Mobile a Telefónica/O2 vzápětí přišly s oznámeními, že ceny nejpozději do příštího dubna sníží o desítky procent i bez regulace.

Podle Bérové by bylo velmi těžké regulační opatření formulovat a navíc by hrozilo, že by se mohla objevit snaha regulovat i další oblasti trhu.

Ještě výrazněji se proti regulaci staví Český telekomunikační úřad, podle kterého není návrh nařízení komise podložen komplexní analýzou, neuvažuje vliv na ceny dalších služeb a neshoduje se s regulačním rámcem pro telekomunikace.

Podle ČTÚ ceny roamingových služeb v tuzemsku v posledních čtyřech letech postupně klesají. Od roku 2002 se snížily v průměru o 13 procent. Roamingový provoz od roku 2000 naopak narostl o více než 40 procent.

Proti formě plánované regulace vystoupila i asociace European Regulators Group, která sdružuje 25 národních evropských regulátorů. Snížení koncových cen až o zmiňovaných 40 % by podle nich mohlo mít nepředvídatelné následky. Regulátoři by dali přednost úpravám velkoobchodních cen, které si mezi sebou operátoři účtují.

"My si také přejeme, aby ceny za mezinárodní volání postupně klesaly," komentoval situaci šéf regulátorské skupiny, Kip Meek. "Věříme ovšem, že toho nejlépe dosáhneme regulací velkoobchodních cen," dodal.

Regulátoři tím Evropské komisi vrazili kudlu do zad. Když totiž komisařka Viviane Redingová v dubnu představovala své plány na snížení poplatků až o 40 %, šéf regulátorské asociace Meek stál po jejím boku.

Ačkoliv role regulátorů je v tomto případě pouze poradenská, jeden z úředníků komise se nechal slyšet, že Meekova přítomnost vyjadřovala podporu členských států. Vlády totiž budou muset ve finále agresivní cenové plány podpořit.