Dohled nad textovkami se má stát zbraní proti pornografii

Dovedete si představit, že vaše textová zpráva nebude doručena proto, že ji jakýsi sledovací filtr zachytí? To se může stát, když se ve vašem textu objeví něco, co by porušilo zákony slušného jazyka. V katolickém Irsku se k tomu mohou snadno dobrat, a to kvůli přehnanému množství pornografie v SMS.