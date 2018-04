Dodržujte zákon, volejte s Bluetooth autosadou do zapalovače

Konečně nastává doba, kdy si opravdu můžeme vybírat z široké palety Bluetooth produktů. Po ofenzivě USB adaptérů v druhé polovině loňského roku se začíná blýskat na lepší časy také v případě hands-free sad. Začalo to příchodem neznačkových těžkých hands-free, která svými vlastnostmi zdárně konkurovala modelům renomovanějších výrobců, a nyní už můžete sáhnout i po jednodušším řešení telefonování ve voze. Nemáte-li vysoké nároky, pak vás jistě zaujme sada Aligátor BT-04.

Celkově zdařený design zařízení poskytuje rozumný kompromis mezi funkčností a fyzickou velikostí. Jak je u podobných adaptérů zvykem, součástí jejich šasi je zároveň konektor pro připojení do 12V zásuvky vozu, zpravidla obsazované zapalovačem. Vzhledem k bezdrátové komunikaci s telefonem je napájení prakticky vše, co tato autosada potřebuje. Kvůli lepší srozumitelnosti už jen musíte vhodně umístit mikrofon, vyvedený na 140 cm dlouhém kabelu. To je opravdu minimum k tomu, abyste ho dokázali rozumně přiblížit k řidiči. V každém případě však musíte zapomenout na jeho umné skrytí, na to je kabel krátký.

Základní vlastnosti

Samotné zařízení je poměrně jednoduché, i co se týká obsluhy. Uživatel má v podstatě k dispozici jen regulátor hlasitosti malého reproduktoru, který zabírá většinu šasi, a především nenápadné tlačítko, s nímž sadu kompletně ovládáte. Krátkým stiskem zapnete/vypnete, delším pak zahájíte párování s telefonem. Zároveň vám může posloužit také pro přijímání a odmítání příchozích hovorů. Při nastavování optimálního úhlu reproduktoru byste tedy měli brát také ohled na přístupnost tohoto miniaturního tlačítka. Výčet jednotlivých prvků pak uzavírá LED dioda, z jejíhož svitu zjistíte aktuální stav zařízení. Nejde ani tak o samotné poblikávání v pohotovostním režimu, spíše ji potřebujete při párování s telefonem, kdy vám dá najevo, že je připravena k navázání spojení.

Spojení s telefonem je celkem jednoduché. Na šest sekund podržíte zmíněné tlačítko, LED dioda vám oranžovou barvou potvrdí začátek vyhledávání a necháte telefon najít další příslušenství. Trochu nezvyklý je autorizační kód, s obvyklými čtyřmi nulami neuspějete, takže nezbude než nahlédnout do návodu. Po úspěšném spárování se na displeji mobilu objeví logo „bondovky“, čímž vám BT-04 připomene, že ji nemůžete zcela srovnávat s těžkou hands-free sadou.

Zvuk



Rozdíl poznáte už při prvním volání, malý reproduktor totiž audiosoustavu vozu nahradit nedokáže. I při maximálním možném zesílení totiž hovor přestává být srozumitelný ve chvíli, kdy se zvýší hladina okolního hluku. Ve městě tedy stačí vjet na „populární“ dlažbu a už protistranu moc čistě slyšet nebudete. Na druhou stranu pokud jezdíte s tichým vozem po asfaltovém povrchu, svoji službu vám sada rozhodně odvede. Pokud si dáte práci s instalací mikrofonu, tak dosáhnete celkem použitelné kvality přenosu a protistrana vám bude dobře rozumět. Výjimkou je opět případ, kdy ve voze opět bude moc velký ruch, s tím si samotný směrový mikrofon poradit nedokáže.

Negace

Poměrně nepříjemnou vlastností je závislost na napájení. Většina moderních aut totiž při startování na chvíli odpojí všechny spotřebiče včetně inkriminované 12V zásuvky. V tu chvíli dojde ke ztrátě Bluetooth spojení a je nutné telefon se sadou znovu spárovat. Pokud zrovna s někým hovoříte, tak se volání přepojí zpátky do mobilu. Samotné párování je tedy nezbytné provádět až po nastartování vozu, sada spojení samočinně obnovit nedokáže. Drobná úskalí jsou ještě s mobilními telefony finského výrobce, které se nespokojí jen s šestivteřinovým stiskem tlačítka pro nové spárování. Podle svého špatného zvyku vyžadují ještě ruční vyhledání tohoto příslušenství, i když už ho mají v seznamu přiřazených zařízení. Tím se nové navázání spojení ještě trochu ztíží. Ovšem s tím už výrobce nic nenadělá.

Vyplatí se?

Bluetooth hands-free sada Aligátor BT-04 ocení lidé, kteří jezdí s různými vozy a chtějí rozumným způsobem vyřešit telefonování. Potěší snadnou instalací i solidním poměrem cena/výkon. Na druhou stranu jí činí obtíže větší hluk ve voze, kdy hovor přestává být srozumitelný. Bluetooth část nemůžeme kritizovat, dokázala se dorozumět se všemi testovanými telefony. V současnosti ji pořídíte za 2 895 Kč včetně daně.

Přístroj byl zapůjčen z internetového obchodu Aligátor.