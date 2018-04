Dodržuje servis Siemensu záruční lhůty a otevírací dobu?

Náš čtenář nám zaslal do redakce popis svých trampot s firemním servisem mobilních telefonů, kterému chtěl svěřit svůj Siemens ME45. Telefon pocházel z Německa, kde byl zakoupen Němcem v klasickém obchodě, podle našeho čtenáře se tedy nejednalo o přístroj z druhé ruky nebo od pokoutních levných prodejců a nebyl opatřen češtinou. Čtenář se domníval, že postačí s telefonem v záruční lhůtě navštívit firemní servisní středisko Siemensu a nechat si češtinu zdarma nahrát. V servisu mu ovšem sdělili, že jelikož je 17:05, má smůlu, protože technik odchází v 17:00 a mobil má v servisu zanechat, nebo přijít jindy a dříve. Na námitku, že servis je otevřen do 18:00 a že na svých internetových stránkách nic o odchodu technika o hodinu dříve servis neuvádí, pracovnice Siemensu u přepážky opáčila, že si náš čtenář měl zavolat. Druhý den proto odešel z práce dříve, aby to k Siemensu stihl před pátou, což se mu i povedlo. Domníval se, že vše již proběhne bez problémů a ze servisu odejde s mobilem v češtině. K jeho překvapení mu však tentokráte jiná zaměstnankyně sdělila, že nahrání firmware do telefonu stojí 1 000 Kč. Nic nepomohlo, že telefon je v záruce a náš čtenář měl k dispozici doklad o koupi. Zeptal se tedy pracovnice Siemensu, co je důvodem, a dostal zajímavou odpověď:Náš čtenář se pracovnice Siemensu zeptal, jestli toto je oficiální stanovisko společnosti Siemens. Prý vnitropodnikově ano, ale oficiálně mu to nikdy nikdo nepotvrdí.

Požádali jsme o vyjádření Daniela Mikuleckého, product managera ze Siemensu. Sdělil nám, že záruka se na telefon koupený v zahraničí vztahuje, ovšem přehrání software telefonu pod ni nespadá. "Zdarma by vám byl software přehrán, pokud by přístroj z nějakého prokazatelného důvodu nebyl plně funkční." K otevírací době servisu uvedl: "Servis Siemens má 30 dní na provedení úpravy či opravy přístroje, z tohoto důvodu si myslím, že je zbytečné se dohadovat o tom, kdy chodí technik na shopu domů."

Náš čtenář tvrdí, že telefon vrátil do Německa a na výrobky značky Siemens zanevřel.