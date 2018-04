DoCoMo - mobilní služby snů

Vše, co jste kdy chtěli vědět o mobilních telekomunikacích v nejvyspělejší zemi světa Japonsku. Víte, kdo je DoCoMo, co to jsou služby iShot, iMode a DoPa a kolik Japonci zaplatí za konkrétní služby, které jim tyto mobilní vymoženosti nabízejí?