Dočkáme se Wi-Fi ve vesmíru?

Společnost Tropos Networks, Inc. ohlásila 10. prosince úspěšné otestování samoorganizující se bezdrátové sítě složené ze zařízení Tropos 5110 v arizonském obřím meteoritickém kráteru. Testy prováděla NASA a poprvé tak vyzkoušela venkovní buňkovou verzi technologie Wi-Fi jako komunikační síť potenciálně využitelnou pro meziplanetární výzkum. Testovaná síť se skládala ze dvou nebo tří uzlů Tropos 5110, které pokryly zónu o velikosti jedné až dvou čtverečních mil. Byla tak simulována průzkumná mise na cizí planetě se základním táborem obklopeným operační oblastí, přičemž server na základně komunikoval s mobilním počítačem vybaveným bezdrátovým adaptérem standardu 802.11b.

NASA má v úmyslu spojovat větší množství uzlů do decentralizované samoorganizující se sítě (mesh), během návštěv cizích planet by tak spolu měly pomocí Wi-Fi komunikovat PC vestavěné do skafandru, pomocné roboty, tažná vozidla a vědecké moduly společně s kamerami, mikrofony a dalším vědeckým vybavením na povrchu planety.

Samoorganizující se sítě typu mesh se skládají z uzlů, které si navzájem vyměňují informace o vzájemné kvalitě radiového spojení, datové pakety tak mohou cestovat z uzlu na uzel po momentálně dostupných trasách, až dorazí do cíle. Během demonstrace NASA testovala datovou propustnost mezi koncovými body, podařilo se jim dosáhnout stabilní propustnost 1 Mb/s na vzdálenost 1,3 míle s využitím obyčejného laptopu bez externí antény uvnitř pohybujícího se vozidla. Arizonský kráter má již v programech NASA určitou tradici, mimo jiné v něm trénovali pohyb po měsíčním povrchu kosmonauti v rámci projektu Apollo.

Tropos Networks již nyní nabízejí své řešení decentralizované samoorganizující se bezdrátové sítě typu mesh na bázi Wi-Fi pro pokrytí větších oblastí. Topologie mesh je odolná vůči lokálnímu rušením či výpadkům části propojení s vnějším světem, přitom by měla vycházet levněji než pokrytí oblasti jinou technologií. Komunikace je pro zachování bezpečnosti a důvěrnosti šifrována a filtrována.

Název firmy odkazuje na troposféru, nejnižší část pozemské atmosféry. Do Tropos Networks investoval rizikový fond Intel Capital firmy Intel, Intel samotný chce společně s firmou Cisco zřídit při IEEE pracovní skupinu pro schválení standardu pro mesh. Problematikou se rovněž zabývá řada start-upů.