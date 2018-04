Dočkáme se virtuálních operátorů? Evropa si všímá, že zaostáváme

"Je těžké definovat, co je to virtuální operátor, ale podle našeho mínění a výzkumů je všech zhruba 20 podobných subjektů v České republice pouze přeprodejci mobilních služeb. Virtuální operátor tu podle našich měřítek chybí," řekla Linda Cainová, tisková mluvčí eurokomisařky Neelie Kroesové.

Aktivity nejmenšího operátora, U:fona, sice registrují, ale ani ty nepovažují za naplnění definic virtuálního operátora. Virtuálního operátora nemá například Bělorusko nebo Albánie, a podle měřítek Evropské komise ani třeba Rumunsko.

Roli virtuálních operátorů považuje Cainová za pozitivní krok směrem ke zlepšení konkurence na trhu s mobilními službami a z toho vyplývajícího snížení cen pro konečné zákazníky. Plnohodnotný virtuální operátor funguje podle ní lépe než pouhý přeprodejce služeb, protože má pod kontrolou více procesů souvisejících s prodávanými službami.

Podle Cainové zůstává oprávněnost případného zásahu ze strany národního regulátora (v našem případě ze strany ČTÚ) sporná. Regulační zásahy ohledně virtuálního operátora by měly být výjimečné a Cainová podotýká, že ČTÚ by si je na českém trhu, kde "konkurence funguje", těžko ospravedlňoval.

Přiklání se spíše k tomu, aby regulátor pomáhal v obchodních jednáních a případně prezentoval výhody z partnerství plynoucí pro obě strany. S tím nesouhlasí někteří zájemci o virtuální operátorství, kteří tvrdí, že ČTÚ může podle českých regulačních předpisů zahájit minimálně dílčí kroky k tomu, aby usnadnil vstup virtuálních operátorů na trh. (více viz. Ve 3G jsme na tom jako Ukrajina)

Čeští operátoři se ale k věci staví vlažně, i když zájemců, kteří by se chtěli virtuálním operátorem stát, je mnoho. Některé z nich, kteří zatím často působí jako regionální operátoři například v oblasti poskytování pevných služeb, sdružuje Český telekomunikační klastr. Jeho členové i sdružení jako takové se snaží s operátory opakovaně jednat, ale zatím marně. V současné době požádali o zprostředkování takového jednání Pavla Dvořáka, předsedu rady ČTÚ.

Operátoři: My nic, my muzikanti

Jediná Martina Kemrová z T-Mobilu přiznala, že jednají se zájemci o spolupráci v této oblasti, ale doplnila, že spolupráce musí být výhodná pro obě strany a podotkla, že mluvit o jakýchkoliv termínech je zatím předčasné. Alžběta Weinfurtová z Vodafonu jakékoliv jednání s potenciálním virtuálním operátorem popřela a Martin Žabka z O2 na dotaz ohledně toho, zdali v současné době jednají s virtuálním operátorem, odpověděl, že nemají ve zvyku komentovat žádná jednání, ani to, zda jednání probíhají. Šigut, předseda občanského sdružení Český telekomunikační klastr, ovšem jednání, která dosud proběhla, označuje spíše za jakési nezávazné "povídání u kávy".

Přes operátory tedy, zdá se, v blízké době cesta nevede. Čtvrtý operátor by mohl vzniknout i vybudováním další mobilní sítě. Martin Šigut poukazuje na to, že potíž není ani tak ve finanční stránce věci, jako spíš v absenci volných frekvencí. S tím souvisí chystaná aukce kmitočtů digitální dividendy (více viz. Volání není drahé), kterou plánuje Český telekomunikační úřad.

Podrobnosti o vstupních podmínkách ještě nejsou známy, ale Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, se vyjádřil ve smyslu, že budou rovné, pro všechny stejné a všichni zájemci se utkají spolu navzájem. Martin Šigut se obává, že v takovém případě nemá žádný nový potenciální zájemce šanci zvítězit nad současnými velkými operátory. Jednoduše proto, že jej velcí operátoři přeplatí. "Podle některých expertních odhadů má bariéra vstupu čtvrtého hráče na trh pro stávající operátory cenu přesahující 70 miliard korun," tvrdí Šigut.

"My propagujeme myšlenku, že je nutné volné frekvenční pásmo rozdělit a díly dražit samostatně," říká Martin Šigut. Minimálně jeden díl by podle něj měl být v aukci přístupný pouze novým zájemcům. "To zajistí situaci, že zájemci o vybudování 4. sítě se v aukci utkají mezi sebou a ne se současnými mobilními operátory," podotýká.

S virtuálními operátory v Čechách to tedy zatím vypadá nevalně. Otázkou také je, zda by případný virtuální operátor dokázal nabídnout takové služby a cenu, aby získal dostatečné množství zákazníků.