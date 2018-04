Dočkáme se už konečně rychlejšího a jednoduššího ADSL?

Uživatelé ADSL se mohou těšit, že již brzy nebudou muset používat service selection dashboard. Je to webová stránka, na které se musí přihlásit před používáním připojení k internetu přes ADSL. Vedle toho se ale musí uživatel přihlašovat i k svému poskytovateli připojení k internetu. To se nelíbí zákazníkům ani poskytovatelům internetu.

Společnost Czech On-line včera vydala tiskovou zprávu, ve které dashboard kritizuje a požaduje jeho odstranění. Podle Czech On-line totiž jenom zdržuje zákazníky a neumožňuje nabízení jiných služeb než je připojení k internetu. Dashboard již v minulosti oficiálně kritizoval i Contactel a s nelibostí se o něm vyjadřují i zástupci dalších poskytovatelů připojení k internetu.

U ADSL řady Profi přitom Český Telecom dashboard nepoužívá, najdete jej jen u řady Basic určené domácnostem. S dashboardem souvisela i bezpečnostní chyba, o které jsme informovali v tomto článku. Uživatelé i operátoři si stěžují, že kvůli připojení k ADSL přes dashboard jsou uživatelé velmi často postihování výpadky této služby a nemohou ADSL používat.

"Původním záměrem bylo mít připravenu portálovou aplikaci, jejímž prostřednictvím by zákazníci měli přístup i k jiným službám, případně měli možnost zvolit si ISP. V rámci vývoje služby a na základě jednání s partnery bylo od té varianty upuštěno. Výše uvedené bylo důvodem nasazení Service Selection Dashboardu (SSD) potažmo NATu. U nových variant služby s NAT ani SSD nepočítáme," vysvětlil tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Telecom se změnami počítá

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha tvrdí, že se poskytovatelé internetu vlamují do otevřených dveří. Telecom totiž oznámil, že nejpozději na konci září budou k dispozici nové tarify pro ADSL, které již nebudou používat dashboard ani další kritizovanou věc – NAT (překlad IP adres z neveřejných na veřejné a obráceně – toto řešení se často používá ve firmách jakou součást zabezpečení sítě proti útokům zvenčí, ale má také nevýhody, některé služby nefungují).

To nejzásadnější, na co se mohou uživatelé těšit, je vedle jednoduššího a pohodlnějšího přístupu k ADSL (tedy bez dashboardu a NAT) také zvýšení přenosové rychlosti, se kterým se u nových tarifů počítá. Výrazně by se ale neměly měnit ceny. Český Telecom počítá pouze se stejnou cenou, případně s minimálním zlevněním velkoobchodních cen, o kterých se odvíjí ceny maloobchodní. Zlevňovat tak mohou jen poskytovatelé internetu a ti moc velký prostor nemají (mohou zlevnit o desetikoruny u nejlevnějších variant až po stokoruny u dražších).

I když si koncovou cenu stanovují sami poskytovatelé připojení k internetu a Český Telecom dodržuje gentlemanskou dohodu, že jeho Internet Online nesníží cenu pod slíbenou úroveň, je to přesto Telecom, který jako jediný dokáže cenou za ADSL zahýbat. Kdyby totiž snížil velkoobchodní ceny za své ADSL, mohli by zlevnit i poskytovatelé připojení.

Podle Českého Telecomu odpovídá velkoobchodní cena vysokým nákladům na zavedení ADSL a v současnosti nevidí prostor pro její snižování. Tuto cenu nemůže ovlivnit ani Český telekomunikační úřad, přestože by to jistě uvítal. Ten může rozhodovat pouze o cenách za propojení. Jenže Telecom se propojení sítí pro potřeby ADSL brání a hodlá ADSL nabízet jen jako velkoobchodní, tedy neregulovatelný produkt.

ADSL bude rychlejší, ale ne levnější

Podle názoru telekomunikačních operátorů, kteří poskytují i služby ADSL, jde ale o telekomunikační produkt, pro který by měl existovat režim propojení. Například Czech On-line a Contactel proto požádali Český telekomunikační úřad, aby rozhodl o propojení sítí kvůli ADSL. V takovém případě by ČTÚ musel spočítat nákladovou propojovací cenu, která by jistě byla výrazně nižší než současná velkoobchodní cena ADSL od Telecomu. Potom by samozřejmě mohly klesnout i ceny pro koncové zákazníky.

Nicméně s nějakým zásadním rozhodnutím (ať už Českého telekomunikačního úřadu nebo Českého Telecomu), které by výrazněji snížilo cenu za nejpomalejší nabídku ADSL, by uživatelé neměli na podzim počítat. A v zimních měsících v to mohou zřejmě jenom doufat, avšak měli by být připravení platit stejně jako dosud. Pokud zde nebude alternativní možnost rychlého připojení k internetu (a to s dosahem stovek tisíc až milionů uživatelů jako u ADSL, což se o Wi-Fi nebo kabelovkách říct nedá), tak Telecom rozhodně nátlaku veřejnosti, konkurentů nebo ministra Mlynáře zřejmě nepodlehne.V těchto souvislostech se tak zvýšení rychlosti a odstranění dashboardu a NAT může jevit jako výrazný krok vpřed…