Dočkáme se třetího mobilního operátora?

Staré známé pravidlo říká, že jeden je monopol, dva jsou duopol a teprve tři jsou konkurence. V České republice jsme poměrně dlouhou dobu měli monopolního operátora EuroTel a až s nástupem sítě GSM v polovině roku 1996 se k němu přidal druhý operátor, RadioMobil. Dva roky po startu sítě GSM se začíná vážně uvažovat rozeběhnutí systému DCS-1800 a možnosti příchodu dalšího operátora. Budeme tedy mít třetího operátora?

Český telekomunikační úřad je tím, kdo rozhoduje - na něm je, aby posoudil dostupné množství frekvencí a zpracoval záměr rozdělení volného frekvenčního pásma a ten posléze zrealizoval. Právě tento záměr byl v nedávné době volně publikován a o tento text se také opírá náš článek.

Především pásmo 1800 MHz není v České republice zcela volné, některé kanály se používají pro telemetrii, jiné jsou již přiděleny lokálním provozovatelům telefonních sítí na bázi místní bezdrátové smyčky WLL - jmenovitě je to Rann GlobalNet, který svoji WLL aplikoval na D-AMPS, pro Evropu poněkud nezvyklém systému. Znamená to, že pásmo pro DCS-1800 nelze přidělit v plné šíři.

Český telekomunikační úřad předpokládá, že koncem letošního roku by frekvenční pásmo 1800 MHz rozdělil mezi dva stávající operátory RadioMobil a EuroTel a ponechal zde volný prostor. Na ten by se vypsalo výběrové řízení a držitel licence na toto pásmo by se mohl stát třetím operátorem sítě DCS-1800 v České republice - konkurovaly by mu ovšem DCS-1800 sítě EuroTelu a RadioMobilu.

Jakou pozici by tedy měl onen třetí operátor v České republice? Ještě před nedávnem bychom na tuto otázku dávali odpověď značně skeptickou: český trh se zdál být poměrně naplněný a etapa budování sítě DCS na zelené louce je kromobyčejně dlouhá a nevýhodná. Jak ale ukázal příklad německého Viagu (sítě E2), cestička se vždy najde - záleží na tom, kdy, jak s kým a za kolik.

Záleží totiž velmi na tom, kdo se stane vítězem případného tendru na třetího operátora: již předem si troufnu tvrdit, že nešťastnou volbou by byly firmy PTT Holland a Swisscom, které mají kromobyčejně blízko k SPT Telecom a jejich snaha konkurovat své vlastní společnosti by byla patrně minimální. Osobně jsem toho názoru, že v tendru by nejvyšší šance mohly mít severské firmy - konkrétně TeleNor nebo Tele Dannmark, která již nyní má dobrý základ - vlastní solidní podíl v Českých radiokomunikacích.

Proč je otázka zahraničního partnera tolik důležitá? Především od jeho pozice ve světě mobilních operátorů a od jeho finančního zázemí se bude odvíjet nezáviděníhodná pozice třetího operátora na trhu země stižené ekonomickým i politickým schizmatem. Příklad Viagu je zřejmý: čtvrtý německý operátor a druhý provozovatel sítě DCS-1800 se totiž skrze svoji mateřskou firmu dohodl se Swisscomem a nyní může roamovat všechny tři zbývající digitální sítě v SRN na účet Swisscomu. To mu pomůže překlenout období, během něhož se jeho DCS síť bude rozvíjet.

Je zřejmé, že postup, jenž zvolil Viag je finančně náročný - ale při hrubším propočtu zjistíte, že nikoliv tolik, kolik bychom očekávali. Viag může síť budovat mnohem pohodlněji a beze spěchu, mnoho peněz mu ušetří nezrealizované půjčky - prostě rozdíl nebude tak propastný.

Otázkou je, zda podobný postup by byl i návodem pro našeho třetího mobilního operátora a zda by zde vůbec byl realizovatelný. Nicméně i jinde ve světě přichází na již rozdělený trh další operátoři - nedávno v Slovinsku, čeká to Itálii i další velké státy - v dalších zemích se již třetí operátor úspěšně vzmáhá.

Je jasné, že třetí operátor se nestane operátorem největším ze dne na den - stejně jako se RadioMobil nestal největším operátorem během dvou let, ačkoliv ty ambice stát se jím, nepochybně má. Nicméně telekomunikace patří mezi stále lukrativní obchod - a pokud se třetí operátor zrodí do doby, kdy se bude demonopolizovat telefonní spojení, proč by konec konců nemohl konkurovat samotnému SPT Telecom na bázi pronajímaných WLL? Ale to je již jiný příběh, na který se ještě v tomto týdnu podíváme...