Dočkáme se špičkového BlackBerry ve stylu iPhonu?

Podle velmi dobře informovaného serveru The Boy Genius Report připravuje výrobce známých komunikátorů BlackBerry - kanadská společnost RIM, špičkový přístroj, který by měl svojí konstrukcí konkurovat populárnímu iPhonu. Připravované BlackBerry z řady 9000 by mělo nabídnout velký displej s rozlišením 320 x 480 obrazových bodů, který bude pravděpodobně dotykový. Spekuluje se i o výsuvné hardwarové klávesnici.

O svižný chod se postará procesor taktovaný na frekvenci 624 MHz. Uživatelská paměť by měla nabídnout kapacitu 1 GB a měla by být rozšířitelná. Telefon by měl podle informací serveru BGR pracovat hned na několika pásmech 3G sítí UMTS. Samozřejmostí je podpora rychlých dat HSDPA. Chybět nebude wi-fi a GPS navigace. Fotoaparát by měl být buď dvoumegapixelový nebo s rozlišením 3,2 megapixelu.

Pokud se zveřejněné informace zakládají na pravdě, můžeme se dočkat velmi zajímavého přístroje. Ale všechny dostupné informace jsou prozatím nepotvrzené.