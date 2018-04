Dočkáme se Nokie s Windows Mobile? Microsoft se o to snaží

Marketingový ředitel divize mobilní komunikace Microsoftu John Starkweather sdělil serveru iTWire, že Microsoft spojuje s Nokií několik součinností. Dodal, že by rád viděl vyústění spolupráce obou splečností v podobě zařízení s Windows Mobile a značkou Nokia.

Nokia prozatím žádné zařízení s operačním systémem od Microsoftu nenabízí. Nokia však používá různý software od Microsoftu, jako je Active Sync nebo technologie PlayReady. Starkweather říká, že vztah mezi oběma společnostmi je silný, a věří v užší spolupráci v budoucnosti.

Nezbývá než dodat, že Microsoftu by se partnerství s největším producentem mobilních telefonů jistě vyplatilo. Přes všechnu snahu jsou telefony s Windows Mobile stále vnímané jako okrajová záležitost a nejsou akceptovány širokou masou zákazníků, což se odráží v podílu na trhu. To by právě partnerství s Nokií mohlo změnit.